macOS Sequoia будет реже выбешивать пользователей назойливыми уведомлениями

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

В macOS Sequoia появилось очень странное нововведение, которое регулярно запрашивает доступ для всех приложений с функцией записи экрана. В первых бета-версиях уведомления появлялись еженедельно, но теперь Apple изменила частоту этих оповещений в ответ на жалобы пользователей Mac.В последних бета-версиях macOS Sequoia пользователей просят выдавать разрешения для приложений с записью экрана раз в месяц. Уже лучше, чем было раньше (4 раза в месяц). Подсказка напоминает, что у таких приложений есть доступ к происходящему на экране и звукам.Увы, пока эту опцию отключить невозможно. Пользователям приложений Zoom, Discord, OBS и кучи других утилит такое нововведение точно создаст некоторые неудобства.