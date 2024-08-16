macOS Sequoia будет реже выбешивать пользователей назойливыми уведомлениями

Фархад
macOS

В macOS Sequoia появилось очень странное нововведение, которое регулярно запрашивает доступ для всех приложений с функцией записи экрана. В первых бета-версиях уведомления появлялись еженедельно, но теперь Apple изменила частоту этих оповещений в ответ на жалобы пользователей Mac.

В последних бета-версиях macOS Sequoia пользователей просят выдавать разрешения для приложений с записью экрана раз в месяц. Уже лучше, чем было раньше (4 раза в месяц). Подсказка напоминает, что у таких приложений есть доступ к происходящему на экране и звукам.

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Увы, пока эту опцию отключить невозможно. Пользователям приложений Zoom, Discord, OBS и кучи других утилит такое нововведение точно создаст некоторые неудобства.
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Источник:
MacRumors
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