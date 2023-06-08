macOS Sonoma можно будет установить даже на древние модели Mac

Фархад
OCLP

Команда энтузиастов из OpenCore активно разрабатывает новую версию утилиты для запуска macOS Sonoma на старых компьютерах Mac. 

OpenCore Legacy Patcher — программная утилита, которая позволяет пользователям ПК и владельцам старых моделей Mac устанавливать новые неподдерживаемые версии macOS. Усовершенствованный загрузчик внедряет данные в память, а не на жёсткий диск. В результате он обеспечивает почти нативную работу новых ОС на многих компьютерах Mac, которые официально не поддерживаются.

Разработчики уже успешно запустили macOS Sonoma на старом Mac Pro 2013 года выпуска.

Вот на какие модели Mac можно будет установить macOS Sonoma с помощью этой утилиты:
  • iMac (21,5 дюйма, 2017 г.);
  • iMac (Retina 4K, 21,5 дюйма, 2017 г.);
  • iMac (Retina 5K, 27 дюймов, 2017 г.);
  • MacBook (Retina, 12 дюймов, 2017 г.);
  • MacBook Pro (13/15 дюймов, 2017 г.).

Ожидается, что стабильная версия новой утилиты OpenCore Legacy Patcher выйдет через шесть месяцев — к концу 2023 года.
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Источник:
Apple Insider
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Комментарии

+136
Nixon
5-6 лет и уже «древние»!!! А как назвать тогда мой аймак 2011г ?!
Сегодня в 19:41
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+13
Михаил
установить может и можно, а кто дрова для Вифи напишет? Apple выпилила драйвер бродкомов.
час назад в 22:01
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