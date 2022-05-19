Магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки в РФ. И на iPhone тоже?!

Власти РФ готовят законопроект, согласно которому российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на смартфоны в РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ранее мы рассказывали о RuStore. Это отечественный магазин Android-приложений, оператором которого официально назначена VK. Он будет создаваться совместно с Минцифры, то есть, по сути, станет «единым магазином приложений», который будет контролировать государство. Однако создавать другие маркеты запрещать не будут.
Теперь же стало известно, что RuStore хотят включить в список обязательного ПО для предустановки. Согласно заявлению Минцифры, законопроект коснется всех «технически сложных устройств», которые будут продаваться на территории страны. Проект вводит понятие «единого магазина приложений» — это программа для поиска, просмотра и приобретения программ для «электронных вычислительных машин». Кроме того, разработчиков софта из специального перечня обяжет размещать их продукты в RuStore. При этом сам RuStore должен предустанавливаться на все «технически сложные устройства».
Реализация нового законопроекта пока под вопросом. Большинство известных брендов электроники прекратили поставку своих устройств в РФ, а значит и заниматься предустановкой они тоже не будут. Кроме того, ранее Минцифры анонсировало моратирий на штрафы за продажу девайсов без предустановленного отечественного ПО. Получается странная ситуация: обязанность (для кого?) предустанавливать RuStore , при этом отсутствие ответственности за «непредустановку».
И наконец, всё еще остается открытым вопрос с техникой Apple. Компания не позволяет устанавливать на iPhone и iPad никаких сторонних магазинов приложений. Как власти будут реализовывать новый проект в этой области — совершенно непонятно. Закон не обговаривает этот нюанс. На данный момент предустановка RuStore технически возможна только на Android-устройства — тем более, что сам магазин содержит только Android-приложения и пока не планирует других вариантов.
Ранее наш редактор протестировал другой «аналог» Google Play под названием NashStore. Ему есть, о чем рассказать.