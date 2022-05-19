RuStore Россия Импортозамещение Обход санкций

Магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки в РФ. И на iPhone тоже?!

Олег

iPhone


Власти РФ готовят законопроект, согласно которому российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на смартфоны в РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ». 

Ранее мы рассказывали о RuStore. Это отечественный магазин Android-приложений, оператором которого официально назначена VK. Он будет создаваться совместно с Минцифры, то есть, по сути, станет «единым магазином приложений», который будет контролировать государство. Однако создавать другие маркеты запрещать не будут. 

Теперь же стало известно, что RuStore хотят включить в список обязательного ПО для предустановки. Согласно заявлению Минцифры, законопроект коснется всех «технически сложных устройств», которые будут продаваться на территории страны. Проект вводит понятие «единого магазина приложений» — это программа для поиска, просмотра и приобретения программ для «электронных вычислительных машин». Кроме того, разработчиков софта из специального перечня обяжет размещать их продукты в RuStore. При этом сам RuStore должен предустанавливаться на все «технически сложные устройства». 

Реализация нового законопроекта пока под вопросом. Большинство известных брендов электроники прекратили поставку своих устройств в РФ, а значит и заниматься предустановкой они тоже не будут. Кроме того, ранее Минцифры анонсировало моратирий на штрафы за продажу девайсов без предустановленного отечественного ПО. Получается странная ситуация: обязанность (для кого?) предустанавливать RuStore , при этом отсутствие ответственности за «непредустановку». 

И наконец, всё еще остается открытым вопрос с техникой Apple. Компания не позволяет устанавливать на iPhone и iPad никаких сторонних магазинов приложений. Как власти будут реализовывать новый проект в этой области — совершенно непонятно. Закон не обговаривает этот нюанс. На данный момент предустановка RuStore технически возможна только на Android-устройства — тем более, что сам магазин содержит только Android-приложения и пока не планирует других вариантов. 

Ранее наш редактор протестировал другой «аналог» Google Play под названием NashStore. Ему есть, о чем рассказать. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

+287
omgbfg
Клоуны 🤡
2 часа назад в 11:11
#
Tigrolik
+499
Tigrolik
Нет.
2 часа назад в 11:17
#
kardigan
+2484
kardigan
Нормально. Либо вскоре айфон станет игрушкой, или яблоко пойдёт на уступки, которые по логике нужно будет оспаривать какое то время. (А время-деньги и безнес есть бизнес-ничего личного. За это время apple будет при деньгах, а мы при приложениях, без которых айфон станет для меня например бесполезен
2 часа назад в 11:41
#
tellurian
+3683
tellurian kardigan
Они ушли с рынка и в целом могут не выполнять условие.
час назад в 11:59
#
+41
mvf202 tellurian
Но тогда потеряют 5-7% клиентов... а в масштабах apple это очень много. Уход с рынка не особо снизит их продажи, а вот уход с рынка сервисов обрубит все...
час назад в 12:10
#
tellurian
+3683
tellurian mvf202
Так платить теперь не многие могут, деньги вывести из страны сложно и дорого.
Тут надо считать и принимать решение.
час назад в 12:32
#
kardigan
+2484
kardigan tellurian
Верно. Не все смогут платить , тем более, что сейчас , пользуясь обходными сложными путями. . Пользоваться бесплатным контентом конечно можно, но многое важное заблокировано( что именно урезано глупо напоминать.
54 минуты назад
#
45th
+238
45th kardigan
А что случилось?
6 минут назад
#
kardigan
+2484
kardigan mvf202
Лучше потерять много, чем потерять всех.
58 минут назад
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