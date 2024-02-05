Магазин приложений Xiaomi «захватили» подделки RuStore

При скачивании якобы российского стора пользователи получают совершенно иные приложения. Распознать подделку несложно, а большинство из них не приносят вреда.
Все больше брендов стараются дать пользователям альтернативу магазина приложений Google Play. У HUAWEI есть AppGallery, Samsung предлагает Galaxy Store, Xiaomi — Mi Get Apps. Последний, как выяснилось, пестрит поддельными сервисами имитирующими RuStor — программу где можно без лишних поисков скачать приложения российских банков и операторов.
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Открыв страничку с подделкой, пользователь видит знакомые скриншоты и загружает приложение. Однако после запуска открывается не список сервисов, а сборник обоев на смартфон, онлайн-карты или другие утилиты. Подделку можно раскрыть по совершенно иной иконке, припискам в названии и незнакомому разработчику, среди создателей RuStore должны быть указаны VK.
Обман не означает, что вы скачали на смартфон, какой-либо вирус, просто нечестные разработчики так повышают свой рейтинг загрузок и заставляют пользователей смотреть рекламу. Однако риск нарваться на вредоносное ПО не исключается и такие приложения лучше обойти стороной. А загрузить RuStore лучше с официальной странички.