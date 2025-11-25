Магазин продал iPad Air M3 за 1400 рублей, а потом сделал покупателям гениальное предложение

Фото: Unsplash



Итальянский магазин электроники ошибся с ценником перед «Черной пятницей» и нетривиально вышел из положения. Историю рассказали в Phone Arena. Итальянский магазин электроники ошибся с ценником перед «Черной пятницей» и нетривиально вышел из положения. Историю рассказали в Phone Arena.

Вернуть айпад обратно и получить свои 15 евро плюс извинительный купон от сети на 20 евро

Оставить себе планшет и доплатить 729 евро (порядка 67 тысяч рублей), итоговый ценник оказался бы со скидкой в 150 евро (около 14 тысяч рублей).

«Если покупатель — это госпожа Мария, которая нашла выгодную сделку и решила её заключить, это одно. Если же это тот, кто купил пять планшетов, а затем тут же выставил их обратно на продажу, или даже тот, кто зарабатывает на жизнь перепродажей электроники, это другое дело. В таком случае осознание ошибки было бы более очевидным».



Таким образом перед покупателями встал вопрос: идти ли на соглашение с магазином или дожидаться повестки в суд.

Согласно источнику, ритейлер MediaWorld предложил держателям своих карт лояльности акцию: купить 13-дюймовый iPad Air с чипом M3 за 15 евро (около 1400 рублей) вместо обычных 879 (около 80 тысяч рублей). Разумеется, от таких сделок не отказываются, и люди накупили планшетов, предусмотрительно выбрав оплату на сайте и самовывоз из магазина, чтобы факт покупки был закреплен сразу.Многие из покупателей успешно забрали свои девайсы за бесценок и уже радовались приобретению. Однако через полторы недели магазин спохватился и разослал им письма по email. В них ритейлер сообщал, что цена выставлена по технической ошибке и «ввиду их явного и объективного несоответствия истинной рыночной стоимости» клиенты не могли этого не осознавать при оформлении.Для решения проблемы магазин предложил два варианта:Предложения выглядят дико, но на самом деле законодательство Италии дает продавцам лазейку в случаях, когда ценник выставлен ошибочно, даже после завершения сделки. Для этого нужно обратиться в суд, который должен определить: понимал ли покупатель, что цена ошибочна, или покупал безо всякой задней мысли. Вот как это объясняет итальянский адвокат: