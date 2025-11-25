Top.Mail.Ru

Магазин продал iPad Air M3 за 1400 рублей, а потом сделал покупателям гениальное предложение

Олег
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Итальянский магазин электроники ошибся с ценником перед «Черной пятницей» и нетривиально вышел из положения. Историю рассказали в Phone Arena.

Согласно источнику, ритейлер MediaWorld предложил держателям своих карт лояльности акцию: купить 13-дюймовый iPad Air с чипом M3 за 15 евро (около 1400 рублей) вместо обычных 879 (около 80 тысяч рублей). Разумеется, от таких сделок не отказываются, и люди накупили планшетов, предусмотрительно выбрав оплату на сайте и самовывоз из магазина, чтобы факт покупки был закреплен сразу.

Многие из покупателей успешно забрали свои девайсы за бесценок и уже радовались приобретению. Однако через полторы недели магазин спохватился и разослал им письма по email. В них ритейлер сообщал, что цена выставлена по технической ошибке и «ввиду их явного и объективного несоответствия истинной рыночной стоимости» клиенты не могли этого не осознавать при оформлении.

Для решения проблемы магазин предложил два варианта:
  • Вернуть айпад обратно и получить свои 15 евро плюс извинительный купон от сети на 20 евро
  • Оставить себе планшет и доплатить 729 евро (порядка 67 тысяч рублей), итоговый ценник оказался бы со скидкой в 150 евро (около 14 тысяч рублей).

Предложения выглядят дико, но на самом деле законодательство Италии дает продавцам лазейку в случаях, когда ценник выставлен ошибочно, даже после завершения сделки. Для этого нужно обратиться в суд, который должен определить: понимал ли покупатель, что цена ошибочна, или покупал безо всякой задней мысли. Вот как это объясняет итальянский адвокат:

«Если покупатель — это госпожа Мария, которая нашла выгодную сделку и решила её заключить, это одно. Если же это тот, кто купил пять планшетов, а затем тут же выставил их обратно на продажу, или даже тот, кто зарабатывает на жизнь перепродажей электроники, это другое дело. В таком случае осознание ошибки было бы более очевидным». 

Таким образом перед покупателями встал вопрос: идти ли на соглашение с магазином или дожидаться повестки в суд.  
2
Источник:
Phone Arena
Комментарии

+95
Slawoc.M
Мне вот интересно как магазин нашёл покупателей они что номер свой оставили??
Сегодня в 12:44
#
Tigrolik
+826
Tigrolik Slawoc.M
«Согласно источнику, ритейлер MediaWorld предложил держателям своих карт лояльности акцию»
Сегодня в 13:10
#
tellurian
+2733
tellurian Slawoc.M
Заказ через сайт делали. Там данные есть. И ниже ещё указали откуда.
2 часа назад в 13:30
#
+4
AID_000024.9a979be10d2e45c18f5f7802568ca302.1939
В статье написано, что предложение разослали на e mail, при покупке скорее всего был указан адрес электронной почты
Сегодня в 13:00
#
+194
Gabriel
Цена официально стоящая на ценнике и факт законной продажи даёт право покупателю не делать возврат по просьбе продавца.
Просьба это не обязательное к исполнению действие.
По решению суда можно обязать что-то вернуть или оплатить.
Но такое ни один суд не поддержит.
2 часа назад в 13:31
#
+571
d’Autriche Gabriel
Ты сейчас про Россию или Италию?
2 часа назад в 14:16
#
Вася Вотафаков
+6490
Вася Вотафаков
Я бы купил их с десяток а после суда продал.
56 минут назад
#