Магазинам запретили надписи на иностранных языках. Теперь только на русском!





Готовимся к новому облику улиц — Госдума приняла Готовимся к новому облику улиц — Госдума приняла закон , который сделает кириллицу главной на вывесках магазинов, этикетках и в рекламе. Иностранные слова в публичном пространстве станут нежелательными. Хотя перевод на другие языки останется возможным, русский язык в кириллическом написании теперь будет обязателен и первичен для информации, предназначенной потребителям. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Закон, принятый во втором и третьем чтениях и направленный на защиту русского языка, серьёзно ограничивает использование англицизмов и других иностранных слов в публичной сфере. Как пояснила председатель комитета по культуре Ольга Казакова, инициатива призвана пресечь нарушения существующего закона о государственном языке, когда некоторые участники экономической деятельности, применяя маркетинговые шаги на своё усмотрение, игнорируют требования о русском языке.Теперь надписи «открыто», «закрыто», «распродажа» и любая другая ключевая информация для покупателей и клиентов в первую очередь должны быть представлены на русском языке (никаких open, close, sale и прочего). Под запрет попадает использование изолированных иностранных слов без русскоязычного дубля. Впрочем, закон не затрагивает запатентованные товарные знаки и фирменные наименования — их оригинальное написание сохранится.Кроме того, ко второму чтению добавили важное новшество: названия новых жилых комплексов также придется писать кириллицей. Это правило не коснётся уже существующих объектов. Если Совет Федерации и президент РФ подпишут документ, изменения вступят в силу 1 марта 2026 года, дав бизнесу время адаптировать вывески и этикетки к новым требованиям лингвистической реальности.