Магазинам запретили надписи на иностранных языках. Теперь только на русском!

Александр


Готовимся к новому облику улиц — Госдума приняла закон, который сделает кириллицу главной на вывесках магазинов, этикетках и в рекламе. Иностранные слова в публичном пространстве станут нежелательными. Хотя перевод на другие языки останется возможным, русский язык в кириллическом написании теперь будет обязателен и первичен для информации, предназначенной потребителям.

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Закон, принятый во втором и третьем чтениях и направленный на защиту русского языка, серьёзно ограничивает использование англицизмов и других иностранных слов в публичной сфере. Как пояснила председатель комитета по культуре Ольга Казакова, инициатива призвана пресечь нарушения существующего закона о государственном языке, когда некоторые участники экономической деятельности, применяя маркетинговые шаги на своё усмотрение, игнорируют требования о русском языке.

Теперь надписи «открыто», «закрыто», «распродажа» и любая другая ключевая информация для покупателей и клиентов в первую очередь должны быть представлены на русском языке (никаких open, close, sale и прочего). Под запрет попадает использование изолированных иностранных слов без русскоязычного дубля. Впрочем, закон не затрагивает запатентованные товарные знаки и фирменные наименования — их оригинальное написание сохранится.

Кроме того, ко второму чтению добавили важное новшество: названия новых жилых комплексов также придется писать кириллицей. Это правило не коснётся уже существующих объектов. Если Совет Федерации и президент РФ подпишут документ, изменения вступят в силу 1 марта 2026 года, дав бизнесу время адаптировать вывески и этикетки к новым требованиям лингвистической реальности.
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Комментарии

SithV
+1692
SithV
ну надо наверно и иностранный язык в школах отменить? зачем неокрепшим умам говорить на вражеских языках?! еще станут геями и лесбиянками!
Сегодня в 18:26
#
–1
AID_000670.54f7d6633ec24ccaa61a2a0f5258426c.1551 SithV
Тоже мне аргумент.. 🤦🏼. Например, в Польше давно закон такой. На родном языке. Названия. А начисление до 45 почти все знает англ. А ваши любимые геи и лесби.. по улица, паркам.. сред белого дня никого не стесняются.. ходят за руки и чего еще хуже сосутца 🤮 🤮 🤮 🤮
Сегодня в 19:05
#
+427
d’Autriche
🤡
Сегодня в 18:39
#
Андрей
+42
Андрей
Наконец-то… А то надоели эти идиотские слова…
Особенно всякие HR-ы, шмэры и прочей бред… Все уже разучились нормально говорить… Особенно в бизнес и деловой сфере.
Сегодня в 18:53
#
+1005
hate_u Андрей
Вы забыли особо гнусное «инфлюенсеры» )
2 часа назад в 20:19
#