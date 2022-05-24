Apple Россия re:Store iPort

Магазины Apple начали закрываться по всей России

Олег

re:Store


Официальные ритейлеры техники Apple в России начали закрывать торговые точки по стране. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимного собеседника, близкого к рынку. 

Согласно источнику, сети re:Store и iPort, которые являются официальными продавцами техники Apple, столкнулись с тем, что их некоторые точки продаж стали убыточными. Было принято решение временно закрыть их, и попытаться спасти бизнес. Товара у сетей остается всё меньше, а свежих поставкок нет еще с марта. В результате магазины хотят перераспределить остатки техники между точками, которые имеют более высокий трафик. К слову, представитель неназванной торговой сети электроники отметил, что спрос на недешевые смартфоны тоже упал в последние пару месяцев. 

«Сокращение» коснулось магазинов в Москве (re:Store в ТЦ «Фестивальный» и на Кутузовском проспекте), Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Челябинске и в других городах. Всего по стране до сих пор было 87 магазинов re:Store, пока неизвестно, сколько именно из них перестали работать. Сама компания не стала это комментировать. Похожая ситуация в iPort: на сайте указано, что компания «временно закрыла по техническим причинам» четыре питерских филиала. Всего же в сети 28 точек по всей стране. Комментариев iPort также давать не стал. 

iPort

Издание отмечает, что re:Store и iPort на данный момент не закрывают магазины полностью — директора стремятся сохранить за собой договора аренды и хотят получить «арендные каникулы» или скидки у собственников помещений. Анонимный собеседник с рынка недвижимости утверждает, что re:Store приостановил работу магазинов на три месяца; в течение этого времени компания надеется как-то перестроить логистику. 

Официальные реселлеры «яблочной» техники в России действительно стоят сейчас перед сложным выбором. Apple прекратила свои поставки в страну еще в марте и неизвестно, когда они возобновятся. Правительство РФ легализовало параллельный импорт, и, теоретически, торговые сети могут воспользоваться им. Однако у бизнеса есть понимание, что после возвращения в РФ Apple не станет сотрудничать с теми магазинами, кто ввозил и продавал ее технику без разрешения. 

4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Коммерсантъ
Cсылки по теме:
Почему курс доллара падает, а цены в РФ всё равно растут? Сколько еще валюта будет падать? Разбираемся
Российский суд объяснил, нарушает ли отключение Apple Pay права потребителей
Говорю сервисам Apple: «до свидания»

Рекомендации

Рекомендации

Отключит ли Apple наши iPhone, iPad и Mac в России? Разбираемся
Как платить картой и смартфоном, если Россию отключат от Visa и MasterCard? Выход есть
Госдума официально сообщила, будет ли Apple блокировать iPhone, iPad и Mac в России
GitHub собирается отключить Россию от исходников. На них работает весь отечественный софт

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+68
Куцов
У нас в в СПб в одном торгом центре работает iport и Самсунг работают. А в соседнем оба магазина закрыты. И давным давно
Сегодня в 09:25
#
–11
876589
Флаг им в руки
Сегодня в 09:39
#
tellurian
+3744
tellurian
Следовало ожидать:(
Старбакс уходит точно уже.
И много кто ещё в очереди
Сегодня в 09:57
#
+67
AkA6Er tellurian
Не велика потеря про Старбакс. С их поганым на вкус и дорогущим кофе.
Хипстеры плачут наверно…
Сегодня в 10:03
#
Cyberika
+361
Cyberika AkA6Er
Ничего, квас будете пить из квасной бочки по 10 коп за кружку . Дёшево и сердито.
2 часа назад в 10:24
#
+67
AkA6Er Cyberika
Обязательно и за колбасой стоять по талонам.
2 часа назад в 10:27
#
Олег Воронин
+2657
Олег Воронин tellurian
Старбакс объективно был заведением «не для всех», хотя и очень знаковым, конечно. В этом смысле макдак и икею гораздо жальче :)
2 часа назад в 10:25
#
+91
Snowden Олег Воронин
Особенно IKEA, хоть дорого было, но качество было лучше
2 часа назад в 10:54
#
Александр Пешкичев
+17
Александр Пешкичев
Ну конкретно re:store может со своими галактическими ценами закрыться нахрен и больше никогда не открывается. У все цена снижается только у них айфоны от 200 тыщ. А остальные, ну найдут они способ, все равно дофига денег стоить будет.
часов назад в 12:05
#