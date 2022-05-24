Магазины Apple начали закрываться по всей России

Официальные ритейлеры техники Apple в России начали закрывать торговые точки по стране. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимного собеседника, близкого к рынку.
Согласно источнику, сети re:Store и iPort, которые являются официальными продавцами техники Apple, столкнулись с тем, что их некоторые точки продаж стали убыточными. Было принято решение временно закрыть их, и попытаться спасти бизнес. Товара у сетей остается всё меньше, а свежих поставкок нет еще с марта. В результате магазины хотят перераспределить остатки техники между точками, которые имеют более высокий трафик. К слову, представитель неназванной торговой сети электроники отметил, что спрос на недешевые смартфоны тоже упал в последние пару месяцев.
«Сокращение» коснулось магазинов в Москве (re:Store в ТЦ «Фестивальный» и на Кутузовском проспекте), Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Челябинске и в других городах. Всего по стране до сих пор было 87 магазинов re:Store, пока неизвестно, сколько именно из них перестали работать. Сама компания не стала это комментировать. Похожая ситуация в iPort: на сайте указано, что компания «временно закрыла по техническим причинам» четыре питерских филиала. Всего же в сети 28 точек по всей стране. Комментариев iPort также давать не стал.
Издание отмечает, что re:Store и iPort на данный момент не закрывают магазины полностью — директора стремятся сохранить за собой договора аренды и хотят получить «арендные каникулы» или скидки у собственников помещений. Анонимный собеседник с рынка недвижимости утверждает, что re:Store приостановил работу магазинов на три месяца; в течение этого времени компания надеется как-то перестроить логистику.
Официальные реселлеры «яблочной» техники в России действительно стоят сейчас перед сложным выбором. Apple прекратила свои поставки в страну еще в марте и неизвестно, когда они возобновятся. Правительство РФ легализовало параллельный импорт, и, теоретически, торговые сети могут воспользоваться им. Однако у бизнеса есть понимание, что после возвращения в РФ Apple не станет сотрудничать с теми магазинами, кто ввозил и продавал ее технику без разрешения.