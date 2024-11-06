Магазины электроники больше не нужны. Они доживают свои последние дни

Когда-то было очень много сетевых магазинов электроники. На ум моментально приходит не меньше десятка: «Евросеть», «Связной», «Техносила», «Медиамаркт», DNS, «Ситилинк» «Корпорация Центр», «Эльдорадо», «М.Видео» и всякие региональные сети, которые в каждом городе были свои. Сейчас осталась едва ли треть из них, и то им пришлось кардинально переформатировать свою работу. Те, кто не успел за изменениями в поведении потребителей, благополучно сгинули, а изменений за последнее десятилетие было немало.

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