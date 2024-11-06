Магазины электроники больше не нужны. Они доживают свои последние дни

Когда-то было очень много сетевых магазинов электроники. На ум моментально приходит не меньше десятка: «Евросеть», «Связной», «Техносила», «Медиамаркт», DNS, «Ситилинк» «Корпорация Центр», «Эльдорадо», «М.Видео» и всякие региональные сети, которые в каждом городе были свои. Сейчас осталась едва ли треть из них, и то им пришлось кардинально переформатировать свою работу. Те, кто не успел за изменениями в поведении потребителей, благополучно сгинули, а изменений за последнее десятилетие было немало.
До сих пор то и дело всплывают истории о том, как салоны связи навязывают покупателям высокомаржинальные услуги и товары. Человек приходит за дешёвым смартфоном, берёт его и кучу малополезного хлама, и расстаётся с суммой, на которую можно было купить флагманскую модель.
Проблемы возникают и с гарантийным обслуживанием. Магазины во многих случаях плюют на закон — например, не предоставляют подменный товар на срок ремонта, затягивают ремонт, не выплачивают разницу за подорожавший товар, а чтобы не отвечать за брак, обвиняют покупателя в порче устройства. Закон в России хорошо защищает потребителя, но владельцы магазинов понимают, что лишь немногие готовы судиться, поэтому обман становится экономически целесообразным. Обманешь сто человек на тысячу рублей, лишь один из них пойдёт в суд и отсудит у тебя десять тысяч — ты всё равно в плюсе на 90 тысяч.
Первый гвоздь в гроб магазинов электроники вбил AliExpress. Там можно было покупать аксессуары для смартфонов по их реальной стоимости — за копейки. Затем люди перестали бояться приобретать у китайцев электронику (те же смартфоны и планшеты). Пусть на них и не было гарантии, но они стоили в разы дешевле, чем в России. Если устройство сломается, можно просто купить ещё одну аналогичную модель. Российский магазин сразу берет с тебя двойную стоимость товара (закладывая в цену различные риски, в том числе гарантийные), а когда ты обращаешься по гарантии, почему-то забывает о своих обязательствах. И это вполне объяснимо, ведь дополнительная прибыль никогда не будет лишней, деньги уже пущены в оборот, и расставаться с ними не хочется.
Какое-то время магазины электроники конкурировали с «серовозами», у которых с гарантией ещё хуже, но цены гораздо ниже. Многие сети эти битву проиграли, а потом пришли маркетплейсы и уравняли всех. Крупные сети торгуют там на равных с десятками тысяч мелких продавцов и вынуждены снижать цены (тут на помощь приходит параллельный импорт, который узаконил «серые» поставки и убрал необходимость подчиняться ценовой политике производителя).
Впрочем, у так называемых федеральных сетей («Эльдорадо», «М.Видео», DNS, «Ситилинк» и сотовых операторов) есть несколько преимуществ перед маленькими, но многочисленными конкурентами. Первое — вы можете зайти в их магазины и пощупать товар перед покупкой (правда, купите ли вы там или в другом месте, где окажется дешевле — вот в чём вопрос). Второе преимущество не столь сильное, но иногда оно играет роль. Вы можете оформить покупку через маркетплейс или сайт магазина и моментально забрать товар. Мелкие продавцы такое предложить не могут, они целиком зависят от логистики маркетплейса, поэтому товар от них придётся ждать несколько дней или даже недель. Конечно, электроника — не та категория, в которой покупки совершаются импульсивно, но иногда скорость важна. Например, у вас сломался смартфон и вам срочно нужен новый, или вас позвали на день рождения, свадьбу или другое празднество, и вам хочется подарить что-нибудь полезное.
В любом случае магазины электроники постепенно превращаются в шоурумы и пункты выдачи интернет-заказов, то есть представляют собой совсем не то, чем были лет пять, а там более десять назад. Нужен ли шоурум, когда вы можете почитать и посмотреть обзоры в интернете? Наверное, не особо. Нужен ли магазинный пункт выдачи, когда Ozon и Wildberries есть почти в каждом доме? Пусть будет, но можно обойтись и без него. Гарантия? Да — с ней у крупных магазинов чуть лучше, чем у продавцов-однодневок. По крайней мере, вы знаете, куда обратиться и кому предъявить претензию по качеству товара, и гораздо выше шанс отстоять права в суде.
Но не стоит отрицать очевидное. Магазины электроники сворачиваются и исчезают не просто так. Их нишу заняли маркетплейсы. Если (а точнее — когда) маркетплейсы ускорят доставку и наведут порядок с ответственностью продавцов за проданный товар, тогда с сетевыми магазинами можно будет попрощаться навсегда. Печально, но этот процесс необратим.