Магазины электроники больше не нужны. Они доживают свои последние дни

Александр



Когда-то было очень много сетевых магазинов электроники. На ум моментально приходит не меньше десятка: «Евросеть», «Связной», «Техносила», «Медиамаркт», DNS, «Ситилинк» «Корпорация Центр», «Эльдорадо», «М.Видео» и всякие региональные сети, которые в каждом городе были свои. Сейчас осталась едва ли треть из них, и то им пришлось кардинально переформатировать свою работу. Те, кто не успел за изменениями в поведении потребителей, благополучно сгинули, а изменений за последнее десятилетие было немало.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Магазины электроники в свои лучшие годы чувствовали своё превосходство на рынке, и продавцы в них вели себя соответствующе. Нельзя было просто прийти туда, выбрать нужный товар, спокойно оплатить его и уйти. Продавцы всеми силами старались навязать то, за что им полагаются повышенные бонусы, а когда человек соглашался купить то, что ему посоветовали, ему навязывали разные ненужные штуки или нужные, но с огромной наценкой. Страховки, настройки, аксессуары, симки, батарейки. Покупатель мог планировать потратить одну сумму, в итоге тратил в несколько раз больше, а осознание, что его, мягко говоря, обманули, приходило лишь спустя какое-то время.

До сих пор то и дело всплывают истории о том, как салоны связи навязывают покупателям высокомаржинальные услуги и товары. Человек приходит за дешёвым смартфоном, берёт его и кучу малополезного хлама, и расстаётся с суммой, на которую можно было купить флагманскую модель.

Проблемы возникают и с гарантийным обслуживанием. Магазины во многих случаях плюют на закон — например, не предоставляют подменный товар на срок ремонта, затягивают ремонт, не выплачивают разницу за подорожавший товар, а чтобы не отвечать за брак, обвиняют покупателя в порче устройства. Закон в России хорошо защищает потребителя, но владельцы магазинов понимают, что лишь немногие готовы судиться, поэтому обман становится экономически целесообразным. Обманешь сто человек на тысячу рублей, лишь один из них пойдёт в суд и отсудит у тебя десять тысяч — ты всё равно в плюсе на 90 тысяч.



Первый гвоздь в гроб магазинов электроники вбил AliExpress. Там можно было покупать аксессуары для смартфонов по их реальной стоимости — за копейки. Затем люди перестали бояться приобретать у китайцев электронику (те же смартфоны и планшеты). Пусть на них и не было гарантии, но они стоили в разы дешевле, чем в России. Если устройство сломается, можно просто купить ещё одну аналогичную модель. Российский магазин сразу берет с тебя двойную стоимость товара (закладывая в цену различные риски, в том числе гарантийные), а когда ты обращаешься по гарантии, почему-то забывает о своих обязательствах. И это вполне объяснимо, ведь дополнительная прибыль никогда не будет лишней, деньги уже пущены в оборот, и расставаться с ними не хочется.

Какое-то время магазины электроники конкурировали с «серовозами», у которых с гарантией ещё хуже, но цены гораздо ниже. Многие сети эти битву проиграли, а потом пришли маркетплейсы и уравняли всех. Крупные сети торгуют там на равных с десятками тысяч мелких продавцов и вынуждены снижать цены (тут на помощь приходит параллельный импорт, который узаконил «серые» поставки и убрал необходимость подчиняться ценовой политике производителя). 

Впрочем, у так называемых федеральных сетей («Эльдорадо», «М.Видео», DNS, «Ситилинк» и сотовых операторов) есть несколько преимуществ перед маленькими, но многочисленными конкурентами. Первое — вы можете зайти в их магазины и пощупать товар перед покупкой (правда, купите ли вы там или в другом месте, где окажется дешевле — вот в чём вопрос). Второе преимущество не столь сильное, но иногда оно играет роль. Вы можете оформить покупку через маркетплейс или сайт магазина и моментально забрать товар. Мелкие продавцы такое предложить не могут, они целиком зависят от логистики маркетплейса, поэтому товар от них придётся ждать несколько дней или даже недель. Конечно, электроника — не та категория, в которой покупки совершаются импульсивно, но иногда скорость важна. Например, у вас сломался смартфон и вам срочно нужен новый, или вас позвали на день рождения, свадьбу или другое празднество, и вам хочется подарить что-нибудь полезное.

В любом случае магазины электроники постепенно превращаются в шоурумы и пункты выдачи интернет-заказов, то есть представляют собой совсем не то, чем были лет пять, а там более десять назад. Нужен ли шоурум, когда вы можете почитать и посмотреть обзоры в интернете? Наверное, не особо. Нужен ли магазинный пункт выдачи, когда Ozon и Wildberries есть почти в каждом доме? Пусть будет, но можно обойтись и без него. Гарантия? Да — с ней у крупных магазинов чуть лучше, чем у продавцов-однодневок. По крайней мере, вы знаете, куда обратиться и кому предъявить претензию по качеству товара, и гораздо выше шанс отстоять права в суде.
Но не стоит отрицать очевидное. Магазины электроники сворачиваются и исчезают не просто так. Их нишу заняли маркетплейсы. Если (а точнее — когда) маркетплейсы ускорят доставку и наведут порядок с ответственностью продавцов за проданный товар, тогда с сетевыми магазинами можно будет попрощаться навсегда. Печально, но этот процесс необратим.

3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Даже не пытайтесь заряжать смартфон вне дома без USB-презерватива с AliExpress! Стоит копейки — пользы вагон
Вот почему не стоит заряжать смартфон на вокзале или в ТЦ. Вы горько пожалеете
В ресторанах «Вкусно и точка» ввели очень странные запреты для пользователей смартфонов

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+169
acinatnas
Вообще не печально.
Сегодня в 17:52
#
+145
Ivan Ivanov
Ерунда. Магазины электроники работают как шоурумы с 90-х, а исчезают те, где бездарный менеджмент, да и владельцы. Так же как и в любой другой области торговли, будь то продукты или домашние товары. Для покупателя критична возможность подержать в руках прибор, особенно если он стоит 200 тыс ))), чем он отличается от точно такого же за 150, предыдущей версии ))). Для многих представление (пусть даже не оправданное) о возможности вернуть некачественный товар живьём "побеседовав" с виновником, всучившим его. Что будет в результате, это будет потом. А в момент покупки важно наличие живого человека, с которым совершается сделка. В Озоне тебе на раздавленный товар пришлют 100 тысяч извинений и письменную клятву, что это не повторится и при приобретении такого же товара все пойдёт по второму кругу, снова раздавленный, снова извинения и клятвы, переписывайся бесконечно, если заняться нечем. Другое дело пришёл в магазин, накричал сначала на продавца, потом на управляющего и даже не столь важен результат, но душу отвёл. Ну как без этого )). Конечно, если интернет магазин будет таким как Apple, в котором все предпочитали покупать, в отличие от наших "фирменных эппловских", где либо дезинформируют неграмотностью либо свою выгоду будут накручивать, хотя и очень живые продавцы. Но у нас такой организации, как в интернет магазине Apple не будет никогда. И дело здесь не в магазинах. Ведь никто же не ждёт, что наши вазовские машины хоть когда-то приблизятся при нашей жизни к любым импортным. И все знают почему )))
2 часа назад в 19:00
#
s_medik
+3482
s_medik Ivan Ivanov
Согласен, всегда будут люди, которые захотят потрогать товар, прежде чем купить. К тому же не все технически подкованы и понимают в чем разница например FullHD и 4K, а в магазине это наглядно видно.
39 минут назад
#

Читайте также