iPhone Apple Россия

Магазины электроники отказываются от Apple

Олег

iPhone


Российские ритейлеры закрывают бренд-зоны Apple по всей стране. Об этом сообщают «Известия».

Речь идет о специальных зонах в торговых залах магазинов электроники, посвященных лишь одному бренду — Apple. Зачастую там установлен один или несколько столов с девайсами компании, которые можно «потрогать», а оформление локации строго брендировано логотипами «яблочка».

Согласно источнику, сетевые магазины электроники и ритейлеры по всей России избавляются от бренд-зон Apple. Вместо «яблочной» продукции на том же месте появляются локации с китайскими и турецкими смартфонами. Зачастую магазины просто меняют оформление и сами девайсы, посвящая всю зону одному бренду.

Например, в магазинах «М.Видео» всё чаще замечают бренд-зону Xiaomi на том месте, где раньше красовались iPhone. Сеть «М.Видео-Эльдорадо» отчиталась об открытии около тысячи таких локаций в текущем году, при том что у рилейлера всего 1,2 тысячи торговых точек по стране.

Представитель сети сообщает, что место Apple заняли Hisense, Grundig, Realme, Tecno и прочие. При этом сама «яблочная» техника в магазинах зачастую доступна и находится на обычной витрине среди других девайсов; правда, некоторых случаях наличие смартфонов Apple предлагается «уточнять у продавца».

Это довольно значительное изменение, поскольку, по словам представителя «М.Видео», наличие бренд-зоны в магазине увеличивает спрос на этот бренд на 20-35% по сравнению с торговыми точками, где её нет.

Напомним, что компания Apple официально прекратила поставки своей продукции в Россию весной 2022 года. На данный момент «яблочную» технику можно ввезти в страну лишь «серым» или параллельным импортом. 

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Источник:
Известия
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Комментарии

+4453
Carter_Mayers
Мвидео, Эльдорадо и Ситилинк всякие, вообще не показатель. Если посмотреть каким шлаком китайским и откровенным ноу-неймом они сейчас торгуют, то смысла у них что-либо брать вообще нет. А своим параллельным импортом они могут тупо подтереться. Куча магазинов не делают твою сеть крутой, если тебе нечего продавать. Региональные интернет-магазины сейчас намного лучше: захотел ТВ привычных брендов, хоть топовые, хоть середнячки всегда пожалуйста. С бытовухой и электроникой тоже нет никаких особых проблем, тут тебе и корейцы и европейцы и вообще что хочешь. Хоть бюджетку, хоть средняк, хоть премиум да ещё и многие под заказ конкретные модели возят.
час назад в 09:37
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