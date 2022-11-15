Магазины электроники отказываются от Apple



Российские ритейлеры закрывают бренд-зоны Apple по всей стране. Об этом сообщают «Известия».



Речь идет о специальных зонах в торговых залах магазинов электроники, посвященных лишь одному бренду — Apple. Зачастую там установлен один или несколько столов с девайсами компании, которые можно «потрогать», а оформление локации строго брендировано логотипами «яблочка».



Согласно источнику, сетевые магазины электроники и ритейлеры по всей России избавляются от бренд-зон Apple. Вместо «яблочной» продукции на том же месте появляются локации с китайскими и турецкими смартфонами. Зачастую магазины просто меняют оформление и сами девайсы, посвящая всю зону одному бренду.



Например, в магазинах «М.Видео» всё чаще замечают бренд-зону Xiaomi на том месте, где раньше красовались iPhone. Сеть «М.Видео-Эльдорадо» отчиталась об открытии около тысячи таких локаций в текущем году, при том что у рилейлера всего 1,2 тысячи торговых точек по стране.



Представитель сети сообщает, что место Apple заняли Hisense, Grundig, Realme, Tecno и прочие. При этом сама «яблочная» техника в магазинах зачастую доступна и находится на обычной витрине среди других девайсов; правда, некоторых случаях наличие смартфонов Apple предлагается «уточнять у продавца».



Это довольно значительное изменение, поскольку, по словам представителя «М.Видео», наличие бренд-зоны в магазине увеличивает спрос на этот бренд на 20-35% по сравнению с торговыми точками, где её нет.



Напомним, что компания Apple официально прекратила поставки своей продукции в Россию весной 2022 года. На данный момент «яблочную» технику можно ввезти в страну лишь «серым» или параллельным импортом.

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