Власти Китая приняли решение продлить официальные новогодние каникулы до 2 февраля из-за вспышки коронавируса. Обычно этот период заканчивается 30 января.



Простой производства пока не вызывает опасений среди поставщиков потребительской техники в Россию. Тем не менее, если каникулы продлятся дольше, то магазины могут не успеть наполнить свои склады перед праздничными продажами 23 февраля и 8 марта.



Директор по стратегическому развитию «Марвел-Дистрибуция» Михаил Фечин отметил, что на Китай приходится около 60 процентов производства потребительской электроники. Другие представители поставщиков сообщают, что на данный момент китайские производители рассылают предупреждения о продлении периода каникул. Также отмечается временный дефицит из-за нехватки рабочей силы.



Помимо этого задержки поставок могут вызваны дополнительными фитосанитарными досмотрами грузов на таможне. Эксперты сходятся во мнении, что пока нет поводов для паники и предпосылок к повышению цен.





