Магазины переписывают ценники на всю электронику в стране. Идет волна массового подорожания

Олег

Фото: нейросеть Bing

Производители бытовой техники и электроники ставят торговые сети в России перед фактом — отпускная стоимость товаров увеличивается. В связи с этим розничные цены для покупателей тоже вскоре полезут вверх.

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Согласно источнику, иностранные и российские вендоры начали присылать розничным торговым сетям и магазинам новые условия сотрудничества — с 1 января 2025 года повышаются цены на всё. К примеру, группа «СЕБ-Восток», включающая бренды Tefal, Rowenta, Krups и другие, направила уведомление о повышении цен в среднем на 10% с нового года. То же самое сделал турецкий холдинг Arcelic (Beko, Indesit, Grundig): со 2 декабря текущего года отпускная цена для магазинов вырастет, но конкретных цифр не было названо. Некоторые бренды намерены повышать цены в два этапа: в декабре и январе, например, Vard (ранее Electrolux Russia).

Поставщики объясняют повышение прайсов дорогими кредитами из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ, а также резко взлетевшим курсом рубля к доллару; напомним, что за последнюю неделю ЦБ устанавливал курс на уровне 105 рублей за доллар, а на бирже Forex российская валюта и вовсе торговалась за 110-111 рублей. В ближайшие 1-2 месяца стоит ожидать резкого повышения розничных цен на всю импортную электронику на 10%, при этом отдельные товары могут подорожать и больше. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

tellurian
+2082
tellurian
Спасибо нашему могучему рублю💪
час назад в 14:11
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Yuri Konst
0
Yuri Konst
Барыги захотели к празднику подзаработать, ничего нового.
30 минут назад
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ierom
+148
ierom
Миром правят барыги...
28 минут назад
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