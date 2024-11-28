Магазины переписывают ценники на всю электронику в стране. Идет волна массового подорожания

Производители бытовой техники и электроники ставят торговые сети в России перед фактом — отпускная стоимость товаров увеличивается. В связи с этим розничные цены для покупателей тоже вскоре полезут вверх.

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