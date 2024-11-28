Магазины переписывают ценники на всю электронику в стране. Идет волна массового подорожания

Фото: нейросеть BingСогласно источнику, иностранные и российские вендоры начали присылать розничным торговым сетям и магазинам новые условия сотрудничества — с 1 января 2025 года повышаются цены на всё. К примеру, группа «СЕБ-Восток», включающая бренды Tefal, Rowenta, Krups и другие, направила уведомление о повышении цен в среднем на 10% с нового года. То же самое сделал турецкий холдинг Arcelic (Beko, Indesit, Grundig): со 2 декабря текущего года отпускная цена для магазинов вырастет, но конкретных цифр не было названо. Некоторые бренды намерены повышать цены в два этапа: в декабре и январе, например, Vard (ранее Electrolux Russia).
Производители бытовой техники и электроники ставят торговые сети в России перед фактом — отпускная стоимость товаров увеличивается. В связи с этим розничные цены для покупателей тоже вскоре полезут вверх.
Производители бытовой техники и электроники ставят торговые сети в России перед фактом — отпускная стоимость товаров увеличивается. В связи с этим розничные цены для покупателей тоже вскоре полезут вверх.
Поставщики объясняют повышение прайсов дорогими кредитами из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ, а также резко взлетевшим курсом рубля к доллару; напомним, что за последнюю неделю ЦБ устанавливал курс на уровне 105 рублей за доллар, а на бирже Forex российская валюта и вовсе торговалась за 110-111 рублей. В ближайшие 1-2 месяца стоит ожидать резкого повышения розничных цен на всю импортную электронику на 10%, при этом отдельные товары могут подорожать и больше.