Магазины придумали, как зарабатывать на приложениях, попавших под санкции





Продавцы в российских магазинах электроники начали предлагать покупателям смартфонов новую услугу — установку приложений, которых больше нет в Play Маркете. Цену сложно назвать божеской — примерно 500 рублей за каждое приложение.



Услуга вполне официальная и прописана в прайс-листах магазинов, однако некоторые продавцы могут оказывать её в обход кассы, предлагая покупателю скидку. Даже в этом случае для них это довольно лёгкие деньги, ведь скачать установочный APK-файл и запустить его на смартфоне займёт меньше минуты. Конечно, продавец может тянуть время, делая вид, что это довольно трудная работа, чтобы оправдать её стоимость.



Таким образом консультанты в магазинах могут, к примеру, предложить установку приложения «Сбербанк Онлайн», ведь карты «Сбера» есть почти у всех россиян. На эту услугу соглашаются в основном люди преклонного возраста, у которых по естественным причинам возникают затруднения со скачиванием приложений из сторонних источников.



В магазинах электроники появились и другие услуги, ценность которых примерно такая же, как у продажи воздуха — например, платная проверка мониторов и телевизоров на битые пиксели. Продавец включит устройство, вставит в него заранее приготовленную флешку, на которую скопировано несколько картинок разного цвета, последовательно запустит их и посмотрит, все ли пиксели работают. Стоит отметить, что покупатель имеет право осмотреть товар перед покупкой, в том числе убедиться в его работоспособности (обычно в чеке или гарантийном талоне даже написано, что он это сделал). А это значит, что ничего не мешает вам принести картинки на флешке с собой, тщательно рассмотреть экран и отказаться от товара при обнаружении артефактов.

