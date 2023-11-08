Магазины приложений начали удалять VPN-сервисы

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Российский магазин Android-приложений NashStore удалил все VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировки. По словам зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатора Артема Шейкина, они были удалены после его запроса в Роскомнадзор и компанию «Цифровые платформы», которой принадлежит NashStore.



Российский магазин Android-приложений NashStore удалил все VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировки. По словам зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатора Артема Шейкина, они были удалены после его запроса в Роскомнадзор и компанию «Цифровые платформы», которой принадлежит NashStore.

«После моего запроса в адрес Роскомнадзора и ООО „Цифровые платформы“ NashStore исключил из числа доступных для скачивания приложений все VPN‑сервисы, которые представляли доступ к запрещённой информации. Удалив VPN‑приложения, позволяющие обходить блокировки, магазин приложений показал ответственный подход к исполнению требований законодательства РФ», — заявил Шейкин.



Шейкин считает, что пример NashStore должен стать показательным, и за ним должны последовать другие магазины приложений, работающие в России, в том числе Apple App Store и Google Play Маркет. Ранее Шейкин обратился в Минцифры с предложением обязать эти магазины удалять VPN‑сервисы, позволяющие обходить блокировки и предоставляющие доступ к сайтам и приложениям, запрещённым в России.



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