Magic Mouse скользит в руках и неудобно заряжается? Dreamouse — достойная альтернатива без недостатков

В сети появился концепт компьютерной мыши, которая решает все проблемы и неудобства Apple Magic Mouse. О нём написали в Yanko Design.
Фирменную мышь от Apple нередко критикуют за её конструктивные особенности: пользователи жалуются, что корпус девайса очень скользкий, а заряжать его приходится вверх ногами. Команда дизайнеров Tride Design решила показать миру мышь, которая лишена всех этих недостатков. Концепт назвали Dreamouse (игра слов «мышь мечты») или коротко D Mouse; идея уже получила награду Red Dot Award.
Фирменную мышь от Apple нередко критикуют за её конструктивные особенности: пользователи жалуются, что корпус девайса очень скользкий, а заряжать его приходится вверх ногами. Команда дизайнеров Tride Design решила показать миру мышь, которая лишена всех этих недостатков. Концепт назвали Dreamouse (игра слов «мышь мечты») или коротко D Mouse; идея уже получила награду Red Dot Award.
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Фото: Tride Design
Фото: Tride Design
Мышь сделана из неожиданных материалов. Первое, что бросается в глаза — металлическая ребристая верхняя часть, на которой должна лежать ладонь. Кто-то еще посмеет сказать, что мышь будет скользкой? Более того, ею вполне можно даже почесать спину при необходимости. Основа корпуса выполнена из светлого дерева, а по кругу мышь опоясана кабелем с тканевой оплетке. С его помощью аксессуар можно как подключать, так и заряжать.
Фото: Tride Design
Сложно представить, насколько юзабелен такой «грызун»; одно можно признать бесспорно — он решает две самые раздражающие проблемы Apple Magic Mouse.