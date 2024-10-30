Magic Mouse скользит в руках и неудобно заряжается? Dreamouse — достойная альтернатива без недостатков







В сети появился концепт компьютерной мыши, которая решает все проблемы и неудобства Apple Magic Mouse. О нём написали в Yanko Design.



Фирменную мышь от Apple нередко критикуют за её конструктивные особенности: пользователи жалуются, что корпус девайса очень скользкий, а заряжать его приходится вверх ногами. Команда дизайнеров Tride Design решила показать миру мышь, которая лишена всех этих недостатков. Концепт назвали Dreamouse (игра слов «мышь мечты») или коротко D Mouse; идея уже получила награду Red Dot Award.



