«Магнит» и «Авито Реклама» запустили совместное решение для продвижения брендов

Александр


«Магнит ADS», рекламная платформа крупнейшего по числу магазинов ритейлера, и «Авито Реклама» объявили о партнерстве. Теперь бренды могут запускать рекламные кампании на «Авито» через «Магнит ADS», а также связывать размещения с продажами в розничной сети.

Показывать кампании можно как сегментам аудитории «Авито», так и 92 млн держателям карт программы лояльности «Магнита» — «М+», которые также являются пользователями российского сайта с объявлениями. Для этого используются таргетинги обеих площадок. После клика по рекламе аудитория переходит в приложение «Магнит: акции и доставка» или в другие цифровые сервисы бренда.

«Магнит ADS» сопоставляет рекламный контакт с фактическими покупками и предоставляет аналитику по результатам кампаний: доступны sales lift и brand lift отчеты, а также аналитика по другим маркетинговым метрикам.

В рамках пилотного запуска «Магнит ADS» совместно с брендом из категории «Шоколад» запустил кампанию в кабинете «Авито Рекламы», в рамках которой пользователи могли перейти в приложение «Магнит: акции и доставка». По итогам недельного размещения дополнительные продажи бренда выросли на 47 п. п. по сравнению с ближайшим периодом до начала кампании. Это в четыре раза выше результатов на других площадках.

Людмила Марлье, директор «Магнит ADS»:

«Вместе мы сделали шаг к построению открытой retail media экосистемы, где рекламодатель получает прозрачную связь между коммуникацией и продажами. Это отличная возможность для поставщиков масштабировать рекламные кампании».

Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы» и стратегических партнерств 

«На динамично развивающемся рынке необходимо не только запускать новые инструменты, но и работать над созданием партнерских решений, которые позволяют рекламодателям быстрее и эффективнее добиваться высоких результатов. Вместе с „Магнит Ads“ мы разработали инструмент не только для расширения трафика, но и для оценки влияния кампании на продажи в розничной сети. Такая синергия обеспечивает доступ к новым аудиторным сегментам, которые раньше были недоступны для клиентов отдельно взятой рекламной платформы. Это еще один важный шаг в сторону масштабирования перформанс подхода на нашей площадке».

Новый инструмент уже доступен брендам — поставщикам «Магнита».
