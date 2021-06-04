

В сентябре 2020 года Apple представила линейку iPhone 12. Среди прочего, новые смартфоны получили новый интерфейс — MagSafe. По сути, это особый способ прикрепления беспроводного зарядного устройства к корпусу iPhone с использованием магнитов — MagSafe помогает владельцу точно совместить индукционные катушки в смартфоне и зарядке, чтобы не допускать нагрева и потери мощности. Однако новая технология может оказаться опасной для определенной категории пользователей — людей, которые используют кардиостимуляторы.



Кардиостимулятор — медицинское устройство, которое помогает бороться с аритмией сердца. Он регулирует частоту пульсаций, не допуская слишком быстрого или слишком медленного сердцебиения, а также стабилизирует его при неустойчивом ритме





Можно с уверенностью сказать, что оба результата являются критичными, а значит при использовании любого прибора может произойти трагедия. Это крайне важная информация для людей с аритмией, которые используют кардиостимуляторы — если они решат приобрести смартфон из линейки iPhone 12, его ни в коем случае нельзя приближать к месту расположения прибора. К слову, сама Apple упоминает о магнитах в iPhone в разделе

«Американская кардиоассоциация» (AHA) провела собственное исследование влияния MagSafe в iPhone 12 на ряд моделей кардиостимуляторов. Эксперты взяли на тест устройства трех самых популярных брендов — Medtronic, Abbout и Boston Scientific — среди которых были стимуляторы как внутреннего, так и наружного типа (in vivo и ex vivo). Для проведения исследования использовали iPhone 12 Pro Max — его просто клали на кожу пациентов в том месте, где обычно находится нагрудный карман одежды. Результат тестирования вызывает тревогу: среди внешних кардиостимуляторов iPhone 12 Pro Max вызвал сбои у 8 из 11 испытуемых, а среди внутренних — у 3 из 3. То есть, в первом случае вероятность нарушения работы прибора составляет ~72%, а во втором — 100%.Можно с уверенностью сказать, что оба результата являются критичными, а значит при использовании любого прибора может произойти трагедия. Это крайне важная информация для людей с аритмией, которые используют кардиостимуляторы — если они решат приобрести смартфон из линейки iPhone 12, его ни в коем случае нельзя приближать к месту расположения прибора. К слову, сама Apple упоминает о магнитах в iPhone в разделе «Руководство пользователя iPhone» на своем официальном сайте.

«Хотя все модели iPhone 12 содержат больше магнитов , чем предыдущие модели iPhone, ожидается, что новые модели не будут создавать больше магнитных помех для медицинских устройств, чем предыдущие модели iPhone»

Упомянутое выше исследование демонстрирует, что это утверждение не совсем верно. Да и потом — вряд ли раздел поддержки штудируют все пользователи техники Apple, поэтому компании, возможно, стоит предупреждать о таком важном нюансе более явным способом.





