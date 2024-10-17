MAIBENBEN представляет игровой ноутбук X17A на российском рынке — большой экран с частотой обновления 144 Гц и высокая производительность по доступной цене

Международная технологическая компания MAIBENBEN, занимающаяся разработкой, исследованием и производством ноутбуков и игровых устройств, представляет свой новый игровой ноутбук X17A на российском рынке. Модель отличается сочетанием высоких технических характеристик и доступной стоимости, предлагая пользователям мощное и доступное решение для игр и работы. MAIBENBEN X17A является воплощением философии бренда — современные технологии по разумной цене.MAIBENBEN X17A оснащён видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6. Поддержка технологий трассировки лучей RTX и апскейлинга за счет искусственного интеллекта обеспечивают высокий уровень графики и производительности в популярных играх. MUX Switch позволяет ноутбуку переключаться между встроенной и дискретной графикой, повышая производительность в требовательных проектах и сохраняя высокий уровень автономности в базовых задачах. За охлаждение ноутбука отвечает из 2 вентиляторов с 5 медными трубками, они обеспечивают стабильную и бесшумную работу устройства даже под нагрузкой.Процессор AMD Ryzen™ 5 6600H с 6 ядрами и 12 потоками обеспечивает плавную работу в многозадачных режимах. MAIBENBEN X17A оснащён 16 ГБ оперативной памяти DDR5 тактовой частотой 4800 МГц с возможностью расширения до 64 ГБ. Простор для улучшения делает эту модель хорошим вариантом для интенсивных задач, таких как редактирование видео, работа сразу с несколькими программами и игры в современные требовательные проекты. Также возможно расширение постоянной памяти до 4 ТБ за счет использования свободных слотов M.2 PCIe 2280.17.3-дюймовый экран с разрешением Full HD, соотношением сторон 16:9 и частотой обновления 144 Гц обеспечивает высокую плавность изображения. Высокая плавность и яркость 300 нит делают изображение четким и насыщенным, что способствует погружению в игровой процесс или другой медиа контент.MAIBENBEN X17A оснащён 720p веб-камерой и встроенным микрофоном, что позволяет использовать его для видеоконференций и простых звонков. 2 динамика мощностью 2 Вт позволяют участвовать в звонках без необходимости в подключении дополнительного оборудования.Несмотря на высокую производительность и качественные компоненты, MAIBENBEN X17A остается доступным игровым ноутбуком. Наличие всех необходимых портов, таких как USB3.2, HDMI, Mini DP и аудиоразъемы, позволяет подключать всю необходимую периферию без использования переходников. Основные разъемы, такие как зарядка, HDMI, Ethernet и USB-C расположены сзади, чтобы провода не отвлекали пользователя от игры или работы за ноутбуком. А емкости аккумулятора в 46,74 Вт*ч достаточно для того, чтобы использовать ноутбук вдали от дома.MAIBENBEN X17A уже доступен эксклюзивно в DNS по цене 83 499 рублей. Сейчас эту модель можно приобрести со скидкой за 74 999 рублей.