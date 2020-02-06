Принадлежащий Mail.ru Group сервис нативной рекламы Relap запустил тестирование нового формата im-image, предусматривающего встраивание релевантных рекламных объявлений в изображения на сайтах. Это собственная разработка компании, запуск которой планируется в первом квартале 2020 года.



Картинки анализируются с помощью компьютерного зрения. Например, если на изображении ноутбук или смартфон, то сервис может показать рекламу техники. «Система определяет не только параметры изображений, но и контент самой страницы. Объявление не появится в контексте, который может быть неблагоприятным или неуместным для бренда», — сообщили в Mail.ru Group.



Эксперты рассказали, что подобные инструменты были на рекламном рынке и раньше. На западных рынках формат in-image зародился еще раньше, например, компания GumGum в США представила подобный сервис в 2008 году. В 2019 году подобный проект запустил британский стартап Mirriad, который использует технологии компьютерного зрения, чтобы вставлять рекламные объявления в видеоконтент.





