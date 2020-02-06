Реклама в изображении

Принадлежащий Mail.ru Group сервис нативной рекламы Relap запустил тестирование нового формата im-image, предусматривающего встраивание релевантных рекламных объявлений в изображения на сайтах. Это собственная разработка компании, запуск которой планируется в первом квартале 2020 года.

Картинки анализируются с помощью компьютерного зрения. Например, если на изображении ноутбук или смартфон, то сервис может показать рекламу техники. «Система определяет не только параметры изображений, но и контент самой страницы. Объявление не появится в контексте, который может быть неблагоприятным или неуместным для бренда», — сообщили в Mail.ru Group.

Эксперты рассказали, что подобные инструменты были на рекламном рынке и раньше. На западных рынках формат in-image зародился еще раньше, например, компания GumGum в США представила подобный сервис в 2008 году. В 2019 году подобный проект запустил британский стартап Mirriad, который использует технологии компьютерного зрения, чтобы вставлять рекламные объявления в видеоконтент.



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Источник:

Коммерсантъ Коммерсантъ

Ссылки по теме:

Персонажи игрового сервиса Arcade захватили сайт Apple Персонажи игрового сервиса Arcade захватили сайт Apple

Facebook следит за пользователями вне соцсети Facebook следит за пользователями вне соцсети

Rutube не покажет вам следующее видео, если вы не поняли рекламу Rutube не покажет вам следующее видео, если вы не поняли рекламу