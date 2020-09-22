





Mail.ru Group купила у «Телеспорта» права на онлайн-трансляцию матчей испанской Ла Лиги и итальянской Серии А на сезон 2020-2021 года. Об этом сообщает сайт vc.ru со ссылкой на представителей компании.Компания покажет матчи бесплатно на платформах «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в специальных разделах на «Смотри Mail.ru» и «Спорт Mail.ru» и в плеере Mail.ru Group на сайте «Телеспорта». Трансляции можно будет посмотреть на любых устройствах, в том числе на Smart TV через приложение «ОК Видео».Матчи будут показаны в полном объеме — прямой эфир, запись и ролики с самыми зрелищными эпизодами. Сообщается, что некоторые игры будут также доступны без комментариев в режиме «интершум».По данным компании, у прошлого сезона Ла Лиги и Серии А во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» было более 450 миллионов просмотров. На тот момент Mail.ru Group выступала в качестве площадки дистрибуции. Сумма сделки по приобретению прав не раскрывается.Напомним, эксклюзивные права на показ матчей Английской премьер-лиги в период с 2019 по 2022 год имеются у Rambler, поэтому Mail.ru Group — не первая интернет-компания, купившая право на спортивные трансляции. Что касается АПЛ, матчи это лиги показывает онлайн-кинотеатр Okko, принадлежащий компании Rambler.