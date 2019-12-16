Mail.ru Group планирует запустить свой видеосервис в 2020 году. Об этом рассказал в интервью изданию РБК гендиректор компании Борис Добродеев. Платформа будет подбирать ролики пользователям в зависимости от интересов. Аналогично этому уже работает рекомендательная система YouTube. Добродеев уточняет, что сервис будет делать это «на свой лад».



Название видеоплатформы пока не называется. Гендиректор Mail.ru Group отметил, что все цифровые медиа и площадки вскоре будут бороться за time spent — время, которое человек проводит с ними.





«Мы будем ставить себе задачу сильнее увеличивать time spent, догонять YouTube, увеличивать количество контента, потребляемого вне социального графа», — заявил Добродеев.



Mail.ru Group уступает Google, которая владеет YouTube, по размеру ежемесячной аудитории российских пользователей. По данным Mediascope, в сентябре на мобильных устройствах и десктопов число пользователей из России у Mail.ru Group составило 86,7 миллиона, у проектов Google — 88,5 миллиона россиян. По количеству ежедневной российской аудитории Mail.ru Group лидирует — 57,3 миллиона, в то время, как у Google — 52,5 миллиона.





