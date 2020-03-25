Mail.ru Group запустила платформу #ЛучшеДома, на которой собираются сервисы для удаленной работы, образования и службы доставки. Помимо этого, там размещены ссылки на информационные и развлекательные сайты. По словам холдинга, разместить своё предложение на платформе сможет любая компания.
В категории «Развлечений» пока не так много разделов, «Одноклассники» предлагают онлайн-экскурсии по музеям, «ВКонтакте» запустит онлайн-концерты, имеются подборки фильмов от сайта kino.mail.ru, а также турниры по CS:GO. Всего сейчас на платформе пять категорий: «Быть в курсе», «Учиться», «Организовать быт», «Работать» и «Развлекаться».
При отборе заявок от компаний будут учитываться массовость проекта и его общественная польза. Mail.ru Group подчеркивает, что будет продвигать новую платформу во всех своих проектах. Также будут собраны на площадке предложения для поддержки малого и среднего бизнеса. Помимо этого, появятся подборки детей и пожилых людей.
В категории «Развлечений» пока не так много разделов, «Одноклассники» предлагают онлайн-экскурсии по музеям, «ВКонтакте» запустит онлайн-концерты, имеются подборки фильмов от сайта kino.mail.ru, а также турниры по CS:GO. Всего сейчас на платформе пять категорий: «Быть в курсе», «Учиться», «Организовать быт», «Работать» и «Развлекаться».
При отборе заявок от компаний будут учитываться массовость проекта и его общественная польза. Mail.ru Group подчеркивает, что будет продвигать новую платформу во всех своих проектах. Также будут собраны на площадке предложения для поддержки малого и среднего бизнеса. Помимо этого, появятся подборки детей и пожилых людей.
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