МАХ открыл «Платформу для партнеров»





Она позволяет бизнесу интегрировать свои сервисы в мессенджер: от продажи товаров и приёма платежей — до бронирования путешествий и поддержки клиентов. Она позволяет бизнесу интегрировать свои сервисы в мессенджер: от продажи товаров и приёма платежей — до бронирования путешествий и поддержки клиентов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Присоединиться к платформе могут зарегистрированные в России компании, которые разместили приложение в RuStore. Для того, чтобы воспользоваться возможностями платформы необходимо перейти в раздел «Инструменты» в RuStore.Для начала работы на платформе нужно пройти верификацию на Госуслугах или на сайте одного из аккредитованных банков. Это необходимо для подтверждения связи владельца бота с юридическим лицом.Компании, присоединившиеся к «Платформе для партнеров» получат возможность:·Автоматизировать работу с клиентами и снизить нагрузку на поддержку с помощью чат-бота — бот возьмет на себя все рутинные задачи·Запустить веб-сайт компании с помощью мини-приложения — продажи можно осуществлять прямо в МАХ, без перехода на внешние ресурсы·Создать собственный канал для публикации контента, связанного с компаниейОткрытие платформы для бизнеса проходит в поэтапном режиме. В первом этапе приняли участие более 500 партнеров, в их числе: Ozon, Магнит, Х5, ВкусВилл, ВТБ, Альфа-Банк, Т2 и Ингосстрах.Второй этап открывает возможность подключения к платформе паблишеров RuStore — налоговых резидентов России — это более 15 тысяч разработчиков с совокупной аудиторией в десятки миллионов пользователей. Следующим этапом «Платформа для партнеров» будет доступна всем российским предпринимателям, включая самозанятых. Партнеры также смогут получать расширенную статистику поведения клиентов своих сервисов в МАХ.