МАХ собрал 50 миллионов пользователей





Среднесуточный охват в октябре превысил 19 миллионов человек. Рекордный показатель был зафиксирован 22 октября — когда суточный охват превысил 22,5 миллиона пользователей.

С момента запуска приложения пользователи отправили 3,7 миллиарда сообщений, позвонили 842 миллиона раз и записали более 25 миллионов видеокружков. Количество групповых чатов достигло 7,6 миллионов.Во всех регионах России стала доступна образовательная платформа Сферум — количество ее пользователей превысило 10 миллионов.Более 13 тысяч блогеров А+ завели своих каналы в МАХ. В числе новых авторов — певица Жасмин, актер Никита Панфилов, оперный певец и композитор Илья Ушуллу, а также блогер-путешественник Максим Кудряшов.23 октября МАХ открыл «Платформу для партнеров», которая позволяет бизнесу интегрировать свои сервисы в мессенджер: от продажи товаров и приёма платежей — до бронирования путешествий и поддержки клиентов. На данном этапе к платформе могут подключиться российские компании с приложением в RuStore. В первые несколько дней с момента запуска платформы подали заявку на вступление 2 875 компаний.