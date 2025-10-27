Top.Mail.Ru

МАХ собрал 50 миллионов пользователей

Артем
Среднесуточный охват в октябре превысил 19 миллионов человек. Рекордный показатель был зафиксирован 22 октября — когда суточный охват превысил 22,5 миллиона пользователей. 

С момента запуска приложения пользователи отправили 3,7 миллиарда сообщений, позвонили 842 миллиона раз и записали более 25 миллионов видеокружков. Количество групповых чатов достигло 7,6 миллионов.

Во всех регионах России стала доступна образовательная платформа Сферум — количество ее пользователей превысило 10 миллионов.

Более 13 тысяч блогеров А+ завели своих каналы в МАХ. В числе новых авторов — певица Жасмин, актер Никита Панфилов, оперный певец и композитор Илья Ушуллу, а также блогер-путешественник Максим Кудряшов.

23 октября МАХ открыл «Платформу для партнеров», которая позволяет бизнесу интегрировать свои сервисы в мессенджер: от продажи товаров и приёма платежей — до бронирования путешествий и поддержки клиентов. На данном этапе к платформе могут подключиться российские компании с приложением в RuStore. В первые несколько дней с момента запуска платформы подали заявку на вступление 2 875 компаний.
Комментарии

+558
d’Autriche
Да-да-да, насрать
2 часа назад в 12:47
YABLOKOFON
+357
YABLOKOFON
Половина бюджетники которых заставили и школота, половина накрутили
2 часа назад в 12:52
–7
wtfgod YABLOKOFON
Тебе, хохлу, виднее
час назад в 13:50
–3
Maxxmax40 wtfgod
А ты, лапоть, ослеп или отупел в конец?
51 минуту назад
Yuri Konst
+148
Yuri Konst
Куда он их собрал?
час назад в 13:42
Anatoly076
+379
Anatoly076
Я вот до сих пор «не въехал», зачем и чем концептуально отличается BK = Сферум = Max?! 🤔🤔🤔. При том, что сферум вообще 1:1 Max. Тупо «перепродали» правительству сферум. Ну т.е. сначала первый создали бесплатно, а потом перепродали за деньги.

И не понятно что из них 3-х можно уже спокойно удалять?! 🤣🤣🤣

Дело то в принципе хорошее. По пути Китайского Wechart идём, только вот у нас все время на этапе реализации все время фигня происходит.
час назад в 14:17
