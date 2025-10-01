Максимальный люкс: Keychron представила первую полностью керамическую клавиатуру Q16 HE 8K







Популярный производитель механических клавиатур Keychron запустила на Kickstarter уникальную модель Q16 HE 8K, которую позиционирует как первую полностью керамическую клавиатуру на рынке.

Корпус и кейкапы Keychron Q16 HE 8K сделаны из обожжённой керамики, что придаёт устройству прочность, устойчивость к царапинам и неповторимый акустический профиль. Формат клавиатуры — 65%, доступные цвета — синий и мятно-белый.Keychron Q16 HE 8K оснащена фирменными магнитными аналоговыми переключателями Keychron Lime на основе технологии туннельного магниторезистивного эффекта (TMR). Такая система позволяет регулировать точку срабатывания с шагом до 0,01 мм, обеспечивая гибкую настройку под конкретные задачи. Частота опроса составляет 8000 Гц, что делает клавиатуру одной из самых быстрых среди механических моделей.По словам Keychron, сочетание керамики и TMR-переключателей даёт пользователям уникальный опыт: клавиатура выглядит как арт-объект, звучит иначе, чем металлические или пластиковые аналоги, и при этом остаётся практичной для ежедневного использования.Цена стартует от $229,99, а поставки ожидаются в ноябре 2025 года.