Максимальный люкс: Keychron представила первую полностью керамическую клавиатуру Q16 HE 8K

Фархад

Keychron

Популярный производитель механических клавиатур Keychron запустила на Kickstarter уникальную модель Q16 HE 8K, которую позиционирует как первую полностью керамическую клавиатуру на рынке.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Корпус и кейкапы Keychron Q16 HE 8K сделаны из обожжённой керамики, что придаёт устройству прочность, устойчивость к царапинам и неповторимый акустический профиль. Формат клавиатуры — 65%, доступные цвета — синий и мятно-белый.

Keychron

Keychron Q16 HE 8K оснащена фирменными магнитными аналоговыми переключателями Keychron Lime на основе технологии туннельного магниторезистивного эффекта (TMR). Такая система позволяет регулировать точку срабатывания с шагом до 0,01 мм, обеспечивая гибкую настройку под конкретные задачи. Частота опроса составляет 8000 Гц, что делает клавиатуру одной из самых быстрых среди механических моделей.

По словам Keychron, сочетание керамики и TMR-переключателей даёт пользователям уникальный опыт: клавиатура выглядит как арт-объект, звучит иначе, чем металлические или пластиковые аналоги, и при этом остаётся практичной для ежедневного использования.

Keychron

Цена стартует от $229,99, а поставки ожидаются в ноябре 2025 года.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
The Verge
Cсылки по теме:
Какие бывают клавиатуры
Вышла клавиатура Logitech Signature Slim K980. Стоит недорого и питается солнцем
Перешел на механическую клавиатуру — жалею, что не сделал этого раньше! Обзор NuPhy Air75 v2

Рекомендации

Рекомендации

Спасибо санкциям: пора удалить все банковские приложения с iPhone и перейти на кое-что получше
Wildberries запустил сервис такси, но есть нюанс
Водители в РФ нашли идеальную замену Hyundai Solaris и Creta и массово переходят на нее
Wildberries начал выдавать банковскую карту всем желающим. Как она выглядит и в чём её преимущества и недостатки?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии