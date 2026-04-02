Максимум слежки: Xiaomi выпустила камеру Smart Camera 4 Max с 12-кратным зумом и ИИ

Фархад


Китайский бренд Xiaomi представил один из максимально полезных гаджетов для дома — Smart Camera 4 Max AI Zoom Edition. Это камера видеонаблюдения с двойным модулем, мощным зумом и упором на ИИ-функции. Она не просто обеспечивает базовое видеонаблюдение, а разворачивает полноценный центр мониторинга внутри квартиры с анализом поведения людей, детей и даже питомцев.

Главная фича Xiaomi Smart Camera 4 Max AI Zoom Edition — двойная камера. Первый модуль на 12 Мп с телеобъективом, автофокусом и светосильной оптикой f/1.6 отвечает за детализированные крупные планы. Второй представляет собой ультраширик на 8 Мп с углом обзора 127°, который захватывает максимум пространства. В связке это даёт гибридный зум до 12x (и 3x без потерь), плюс уверенную съёмку даже ночью за счёт ИК-подсветки и полноцветного ночного режима.



Особый акцент в новинке сделан на ИИ. Камера умеет распознавать не только движения, но и поведение людей и животных. Она фиксирует падения, длительное бездействие, странную активность и даже отслеживает, чем занят ребёнок — учится или отвлекается. Система формирует отчёты и позволяет искать нужные моменты в записи по ключевым словам. За обработку отвечает нейропроцссор с производительностью 3 TOPS.



Среди прочих особенностей Xiaomi Smart Camera 4 Max AI Zoom Edition — поворотный механизм на 360° по горизонтали и 180° по вертикали, подключение по Wi-Fi 6, интеграция с HyperOS и Mi Home, двусторонняя связь с шумоподавлением и встроенный динамик. Для приватности есть физическая шторка камеры и отдельный чип шифрования данных. Хранить записи можно на карте microSD (до 256 ГБ), в облаке или NAS.

Пока Xiaomi Smart Camera 4 Max AI Zoom Edition доступна только в Китае по цене 799 юаней (~$116). Ждём, когда девайс появится на наших маркетплейсах.
Источник:
GizmoChina
Cсылки по теме:
Утюги больше не нужны: Xiaomi выпустила дешёвый отпариватель Mijia Garment Steamer 2 с 6 режимами для разных типов тканей
Лучший девайс для ухода за лицом круто подешевел на AliExpress
Xiaomi выпустила кондиционер, который буквально следит за вами. Он включается автоматически и не продувает

Такой будет iOS 27, и ее захотят все
9 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Это неофициальное приложение YouTube гораздо лучше стандартного. Забирайте и наслаждайтесь!
Просто пушка за 2 тысячи рублей. Вышла камера видеонаблюдения Xiaomi Smart Camera 3 3K с ИИ-отслеживанием

