Мало не покажется: энтузиасты собрали гигантский игровой ноутбук
Артем Фунтиков —
Современный рынок ноутбуков готов удовлетворить желания любого пользователя, но блогерам Эвану и Кейтлин, судя по всему, этого мало. Энтузиасты создали ультимативное решение, cобрав гаджет из подручных средств, телевизора и товаров с AliExpress.
Дисплеем послужил 43-дюймовый телевизор Samsung M70B, с таким изображение точно не покажется мелким.
В нижнюю часть ноутбука вмонтировали механическую клавиатуру Redragon K605 Alien Giant весом 2,5 кг и соответствующими размерами.
Большой клавиатуре — большой трекпад! Габариты сенсора составили 12,45 × 16 см. Сердцем изобретения стал портативный неттоп Intel NUC 11.
Все это украсили традиционной RGB-подсветкой и соединили прочными шарнирами и алюминиевыми направляющими, чтобы крышка гиганта не захлопывалась во время работы и держалась под углом.
Работает всё это чудо от нескольких аккумуляторов: два по 167 Вт·ч — для компьютера и экрана, плюс питание подсветки. В итоге получилось не самое мобильное устройство весом в 45 кг, но него не сделаешь ради веселья и конечно же просмотров на YouTube.
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Комментарии
Стильный аксессуар вот, не благодарите 🙂
час назад в 18:57
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+4551
😹👍🏻
41 минуту назад
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