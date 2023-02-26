Мало не покажется: энтузиасты собрали гигантский игровой ноутбук

Артем
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Современный рынок ноутбуков готов удовлетворить желания любого пользователя, но блогерам Эвану и Кейтлин, судя по всему, этого мало. Энтузиасты создали ультимативное решение, cобрав гаджет из подручных средств, телевизора и товаров с AliExpress. 

Дисплеем послужил 43-дюймовый телевизор Samsung M70B, с таким изображение точно не покажется мелким.

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В нижнюю часть ноутбука вмонтировали механическую клавиатуру Redragon K605 Alien Giant весом 2,5 кг и соответствующими размерами.

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Большой клавиатуре — большой трекпад! Габариты сенсора составили 12,45 × 16 см. Сердцем изобретения стал портативный неттоп Intel NUC 11.

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Все это украсили традиционной RGB-подсветкой и соединили прочными шарнирами и алюминиевыми направляющими, чтобы крышка гиганта не захлопывалась во время работы и держалась под углом.

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Работает всё это чудо от нескольких аккумуляторов: два по 167 Вт·ч — для компьютера и экрана, плюс питание подсветки. В итоге получилось не самое мобильное устройство весом в 45 кг, но него не сделаешь ради веселья и конечно же просмотров на YouTube.

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Источник:
YouTube
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Комментарии

Tigrolik
+531
Tigrolik
Зачем? А главное н…я?
час назад в 18:29
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st00p1dm0nkey
+3977
st00p1dm0nkey
Стильный аксессуар вот, не благодарите 🙂
час назад в 18:57
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