Facebook отчиталась о доходах за четвертый квартал 2020 года, а вступительное слово генерального директора Марка Цукерберга было сосредоточено на грядущих изменениях в политике конфиденциальности Apple, направленных на защиту от отслеживания, которые повлияют на рекламную индустрию и компании, полагающиеся на онлайн-рекламу, в том числе и Facebook.
The Washington Post отмечает, Цукерберг заявил, что Apple меняет свою политику конфиденциальности не для того, чтобы помогать людям, а для продвижения своих интересов.
«У Apple есть все необходимые стимулы, чтобы использовать своё доминирующее положение на платформе и вмешиваться в работу наших и других приложений. Они говорят, что делают это, чтобы помочь людям, но все эти шаги ведут к их конкурентным интересам», — Марк Цукерберг.
Глава Facebook рассматривает Apple в качестве крупнейшего конкурента и полагает, что изменения конфиденциальности помогут таким сервисам, как iMessage и FaceTime получить преимущество над Facebook Messenger и WhatsApp.
«iMessage — ключевая опора их экосистемы. Он предустановлен на каждом iPhone, поэтому этот сервис является наиболее часто используемой службой для обмена сообщениями в США», — Марк Цукерберг.
Цукерберг также отметил, что изменения Apple повлияют на малый бизнес. Facebook ранее заявлял, что решение купертиновцев направлено на извлечение прибыли и они не оставят приложениям и сайтам другого выбора, кроме как взимать плату за подписку или добавлять встроенные покупки в программное обеспечение, чтобы свести концы с концами, а это в свою очередь приведет к увеличению доходов App Store.
Apple не уступает, несмотря на жалобы Facebook и планирует внедрить обновленную политику конфиденциальности в ближайшем будущем. Приложения, использующие случайный рекламный идентификатор для отслеживания действий пользователей, должны будут спрашивать разрешение.
Рекламодатели используют случайный рекламный идентификатор для показа персонализированной рекламы и отслеживания маркетинговых кампаний. В обозримом будущем ожидается, что большинство пользователей с помощью новой функции запретит приложениям возможность сбора данных.
Apple заявляет, что пользователи должны знать, когда из данные собираются и передаются другим приложениям и веб-сайтам. Также у них должен быть выбор: согласиться с этой практикой или отказаться. «Мы считаем, что это вопрос защиты наших пользователей», — ответила Apple на обвинения Facebook.
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