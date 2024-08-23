В России появится новый маркетплейс, который «всех удивит». Что это будет?

«Ведомости» выяснили, что «Т-Банк» (в недавнем прошлом «Тинькофф») планирует к запуску новый сервис, который будет сочетать в себе возможности маркетплейса и не только. Представитель банка сообщил, что этот проект всех удивит, и это будет не маркетплейс в привычном понимании, а нечто большее.
Что именно готовит «Т-Банк», пока неизвестно, но можно предположить, что этот он будет предлагать не только товары от различных продавцов, но также собственные и партнёрские услуги. Эксперты сходятся во мнении, что сейчас в России очень жёсткая конкуренция маркетплейсов, и «Т-Банку» будет очень тяжело на этом рынке, тем более, что у него нет собственных складов и начальной базы селлеров. Чтобы переманить к себе продавцов и покупателей, придётся вложить немало средств, а маркетплейсы и так зачастую демпингуют, чтобы увеличить свою долю и выдавить с рынка конкурентов.
Разработка ведётся как минимум с декабря 2023 года, и к настоящему моменту маркетплейс уже готов к запуску, который запланирован на осень. Аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов полагает, что «Т-Банк» будет предлагать особые условия тем предпринимателям и компаниям, которые держат у него расчётные счета (например, для них может быть уменьшена комиссия и упрощено управление деньгами). Глава совета по электронной коммерции при Торгово-промышленной палате РФ Алексей Федоров считает, что для нового маркетплейса в классическом понимании уже нет свободного места, поэтому «Т-Банк» может запустить IT-продукт по схеме DBS (доставка силами продавца) и сосредоточится на маркетинге и создании удобной площадки для торговли, при этом не имея физического доступа к тому, что на ней будет продаваться.
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