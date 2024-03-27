Маркетплейс списал деньги за отказ от товаров. Не прокатило — пришлось возвращать в два раза больше

Жительница Липецка судилась с одним из маркетплейсов и выиграла дело. Она была недовольна тем, что с неё списали средства за обратную доставку товаров, купленных по ошибке.
Как указано в иске, несовершеннолетний ребёнок липчанки без её ведома оформил доставку 140 товаров на 160 тысяч рублей. В течение 15 минут с момента оформления заказа женщина пыталась отменить покупку, пока товары не передали в доставку, но… безуспешно. В поддержке отказались отменять заказ, заявив, что отказаться от товаров можно будет в ПВЗ.
Когда товары прибыли, женщина не стала получать их, они вернулись на склад, а маркетплейс списал с её карты 14 тысяч рублей в качестве платы за обратную доставку. Один из товаров задержался, поэтому плата за его возврат не была удержана с покупательницы.
Мировой судья пришёл к выводу, что маркетплейс намеренно ограничивает покупателей в праве на отмену заказов, хотя у него имеется возможность не отправлять товары, когда такая просьба поступает от покупателя, совершившего покупку по ошибке. В ходе судебного процесса маркетплейс в полном объёме вернул истцу списанные за возврат деньги, но суд всё равно удовлетворил остальные требования. Он обязал ответчика выплатить проценты за пользование чужими деньгами в размере 301 рубль, компенсацию морального вреда в размере 4 тысяч рублей и штраф 5 тысяч рублей, а также возместить расходы на услуги представителя в размере 7 тысяч рублей.
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