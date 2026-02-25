Маркетплейсам запретят снижать цены для «избранных»

Фото freepik
Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии правительства заявил о необходимости введения единых правил отображения цены товара на маркетплейсах независимо от выбранного покупателем средства платежа. В совещании приняли участие профильные вице-премьеры, представители Центрального банка, руководители крупнейших маркетплейсов и банковского сектора.
Инициатива также предполагает обеспечение для всех банков равного доступа к программам лояльности маркетплейсов. Планируется, что структура финансирования таких программ и распределение выгод между партнёрами будут раскрываться по запросу Федеральной антимонопольной службы. Михаил Мишустин поручил доработать эти предложения в рабочих группах под руководством заместителя главы администрации президента Максима Орешкина и вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Проблема разных цен в зависимости от способа оплаты ранее поднималась крупнейшими банками страны. Осенью 2025 года «Сбербанк», ВТБ, «Т-Банк», «Альфа-Банк» и «Совкомбанк» направили обращение в правительство и Госдуму с просьбой ограничить или запретить практику дополнительных скидок при оплате картами дочерних банков маркетплейсов. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина поддержала эту позицию, назвав подобные скидки скрытой формой конкурентной борьбы и подчеркнув, что цена товара не должна зависеть от способа оплаты.