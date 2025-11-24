Товары на маркетплейсах могут резко подорожать



Фото freepik



В Государственной думе возникла обеспокоенность в связи с В Государственной думе возникла обеспокоенность в связи с инициативой крупнейших банков и Центробанка по ограничению скидочных программ на маркетплейсах. Глава комитета по соцполитике Ярослав Нилов подготовил обращение в правительство с просьбой оценить все риски, назвав эту тему крайне чувствительной для россиян. Парламентарий указывает, что отмена скидок может привести к значительному росту цен.

Конфликт между банками и маркетплейсами разгорелся после того, как «Сбербанк», ВТБ, «Т-Банк», «Альфа-Банк» и «Совкомбанк» обратились к властям с предложением запретить маркетплейсам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. Кредитные организации считают такую практику недобросовестной конкуренцией, так как она стимулирует покупателей использовать карты банков, аффилированных с самими площадками. Банки настаивают на установлении единой цены для всех платёжных инструментов.Маркетплейсы категорически не согласны с такой позицией. В Wildberries заявили, что скидки финансируются за их собственный счёт и усреднённо позволяют российской семье экономить около 55 тысяч рублей в год. В компании подчеркивают, что в письме банков речь идёт о полном запрете любых программ лояльности, что, по экспертным оценкам, приведёт к росту цен на 15–20% и дополнительному разгону инфляции.Наиболее тревожный прогноз озвучил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его мнению, в случае реализации инициативы банков, рост цен может достичь 35%. Эксперт пояснил, что это будет прямым следствием отмены действующих скидок, которые сейчас позволяют удерживать стоимость товаров на приемлемом уровне.Инициатива банков вызвала широкий общественный резонанс. В Госдуму поступают обращения от граждан с просьбой сохранить систему скидок. Депутаты отмечают, что для многих жителей из удалённых регионов маркетплейсы являются единственным доступным каналом для покупки товаров первой необходимости, и отмена дисконтов ударит по их кошельку.В настоящее время вопрос находится на стадии активного обсуждения. Регуляторам и правительству предстоит найти сбалансированное решение, которое, с одной стороны, обеспечит честную конкуренцию на финансовом рынке, а с другой — защитит интересы потребителей, для которых скидки на маркетплейсах стали важной частью экономии семейного бюджета.