Маркетплейсы потеряют преимущество перед обычными магазинами — цены вырастут на треть

С 1 октября 2026 года в России вступает в силу закон о платформенной экономике, который меняет правила работы маркетплейсов и усиливает контроль за онлайн-площадками. Теперь Wildberries, Ozon и другие платформы обязаны заключать с продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов электронные договоры с проверкой через государственные реестры. Изменять комиссии и условия сотрудничества в одностороннем порядке без уведомления станет запрещено, а снижать цены за счёт продавца можно будет только с его согласия. Кроме того, маркетплейсы должны будут отслеживать наличие сертификатов и маркировки товаров, а также ежемесячно передавать в Федеральную налоговую службу данные об оборотах всех селлеров.

Эксперимент по обмену данными между маркетплейсами и налоговой, в котором участвовали Ozon, Wildberries, «Авито», «Мегамаркет» и «Яндекс Маркет», уже помог выявить схемы ухода от налогов и привёл к добровольным доплатам со стороны продавцов. Низкие цены на маркетплейсах как раз обусловлены такой налоговой оптимизацией. По мере ужесточения контроля стоимость товаров может вырасти на 5–15 процентов, а в отдельных категориях — до 20–30 процентов. Сейчас в сегментах электроники, одежды и товаров для дома разрыв цен между онлайном и офлайном достигает 30 процентов или больше.Резкого перетока покупателей из онлайна в традиционную розницу эксперты не ожидают — интерес к офлайн-магазинам может вырасти, но о стагнации маркетплейсов говорить рано. В Федеральной налоговой службе подчёркивают, что обмен данными направлен не на ужесточение контроля, а на выравнивание условий конкуренции. По мнению сенатора Владимира Кравченко, маркетплейсы заинтересованы в сохранении покупателей и будут стараться сдерживать рост цен, а усиление контроля повысит качество продукции и снизит долю контрафакта.