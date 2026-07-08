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Маркировка ИИ и новые правила: Госдума приняла масштабный закон

Артем


Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях базовый закон о регулировании и развитии ИИ технологий в стране.

Документ вводит четкие правила для разработчиков нейросетей, обязывает интернет-площадки маркировать сгенерированный контент и разделяет ИИ-модели на категории ради национальной безопасности.

Что изменится для разработчиков и пользователей?

Новый закон детально прописывает основные понятия в сфере ИИ и разграничивает полномочия между президентом, Правительством РФ, министерствами, госкорпорациями и Центробанком.

Главные нововведения закона:

• Категории ИИ: вводятся понятия «суверенных» и «национальных» больших фундаментальных моделей;
• Локализация данных: разработчики суверенного и национального ИИ обязаны обрабатывать данные только на территории России и с участием отечественных юрлиц;
• Поддержка ИТ-сектора: создатели таких моделей получат государственные льготы и приоритетный доступ к массивам данных для обучения нейросетей.

Где запретят использовать зарубежные ИИ?

Из-за рисков безопасности государство вводит жесткие ограничения на «чувствительных» объектах. Правительство РФ получит право определять перечень сфер, где разрешено использовать исключительно суверенные или национальные модели ИИ. В первую очередь это коснется государственных информационных систем.

Кроме того, во избежание появления массовых фейков и дезинформации, Госдума расширила круг интернет-площадок, которые обязаны внедрять маркировку для любых аудио-, фото- и видеоматериалов, созданных с помощью нейросетей.
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Источник:
Interfax
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