Маркировка ИИ и новые правила: Госдума приняла масштабный закон

Что изменится для разработчиков и пользователей?

Где запретят использовать зарубежные ИИ?

Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях базовый закон о регулировании и развитии ИИ технологий в стране.Документ вводит четкие правила для разработчиков нейросетей, обязывает интернет-площадки маркировать сгенерированный контент и разделяет ИИ-модели на категории ради национальной безопасности.Новый закон детально прописывает основные понятия в сфере ИИ и разграничивает полномочия между президентом, Правительством РФ, министерствами, госкорпорациями и Центробанком.• Категории ИИ: вводятся понятия «суверенных» и «национальных» больших фундаментальных моделей;• Локализация данных: разработчики суверенного и национального ИИ обязаны обрабатывать данные только на территории России и с участием отечественных юрлиц;• Поддержка ИТ-сектора: создатели таких моделей получат государственные льготы и приоритетный доступ к массивам данных для обучения нейросетей.Из-за рисков безопасности государство вводит жесткие ограничения на «чувствительных» объектах. Правительство РФ получит право определять перечень сфер, где разрешено использовать исключительно суверенные или национальные модели ИИ. В первую очередь это коснется государственных информационных систем.Кроме того, во избежание появления массовых фейков и дезинформации, Госдума расширила круг интернет-площадок, которые обязаны внедрять маркировку для любых аудио-, фото- и видеоматериалов, созданных с помощью нейросетей.