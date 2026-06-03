Marvel’s Wolverine, God of War Laufey и другие игровые новинки с презентации State of Play от Sony

Ключевые анонсы State of Play



Другие заметные анонсы

Компания Sony провела ежегодную презентацию State of Play. Шоу длилось около полутора часов и было наполнено анонсами для владельцев консолей (PlayStation 4 и 5) и VR-гарнитур PS VR1 и VR2. Были показаны трейлеры и геймплейные нарезки ожидаемых хитов, а также преподнесено несколько неожиданных сюрпризов.Презентация открылась геймплеемот Insomniac Games. В трейлере показали не только самого Росомаху в его классическом жёлто-синем костюме, но и Джин Грей, с которой персонаж будет совершать парные добивания. Игру ждём 15 сентября 2026 года.Гвоздём программы стал финальный анонс. В новой части серии игроки впервые смогут управлять Фэй, женой Кратоса, роль которой озвучила звезда сериала «Сорвиголова» Дебора Энн Уолл. Сюжет развернётся в загробном мире и затронет сразу несколько мифологий, включая египетскую и китайскую.(6 августа 2026) — файтинг, куда добавили злодеев из вселенной Marvel: Доктор Дум, Магнето, Карнаж и Зелёный Гоблин.Remedy Entertainment анонсировала(24 сентября 2026), где главным героем станет Дилан Фейден, а его сестра Джесси будет направлять его на правильный путь.Платформер(1 октября 2026) получил полный ремастер с новым 3D-стилем, уникальным сюжетом и драконами.Поклонников классики порадует, а также долгожданное возрождение серии(25 сентября 2026).Был показан ремейк оригинальной Tomb Raider под названием(12 февраля 2027).Состоялась премьера амбициозного кооперативного экшена(2027) от создательницы Ghostwire: Tokyo, Икуми Накамуры.Студия Mintrocket (Dave the Diver) анонсировала приквелпосвящённый молодости повара Банчо.Для PS Plus в каталог игр добавили, выходящую в раннем доступе.