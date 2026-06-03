Marvel’s Wolverine, God of War Laufey и другие игровые новинки с презентации State of Play от Sony
Компания Sony провела ежегодную презентацию State of Play. Шоу длилось около полутора часов и было наполнено анонсами для владельцев консолей (PlayStation 4 и 5) и VR-гарнитур PS VR1 и VR2. Были показаны трейлеры и геймплейные нарезки ожидаемых хитов, а также преподнесено несколько неожиданных сюрпризов.
Ключевые анонсы State of Play
Главные хиты: Marvel’s Wolverine и God of War Laufey
Презентация открылась геймплеем Marvel’s Wolverine от Insomniac Games. В трейлере показали не только самого Росомаху в его классическом жёлто-синем костюме, но и Джин Грей, с которой персонаж будет совершать парные добивания. Игру ждём 15 сентября 2026 года.
Гвоздём программы стал финальный анонс God of War Laufey. В новой части серии игроки впервые смогут управлять Фэй, женой Кратоса, роль которой озвучила звезда сериала «Сорвиголова» Дебора Энн Уолл. Сюжет развернётся в загробном мире и затронет сразу несколько мифологий, включая египетскую и китайскую.
Другие заметные анонсы
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