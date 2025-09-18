Машины взлетят с ноября: власти повышают утильсбор, автодилеры переписывают цены, водители затягивают пояса

Фото: UnsplashСогласно источнику, ведомство предложило ввести новый способ расчета утилизационного сбора с 1 ноября 2025 года. Методика будет прогрессивной и привяжется к мощности авто: чем больше «лошадей», тем больше придется заплатить за легализацию машины. Предусмотрены и льготные ставки, но лишь для моделей мощностью ниже 160 л.с.
Минпромторг РФ публично предложил изменить методику расчета утильсбора для ввозимых в страну автомобилей, в результате чего цены на все машины взлетят уже через месяц. Об этом пишет Autonews.
Минпромторг РФ публично предложил изменить методику расчета утильсбора для ввозимых в страну автомобилей, в результате чего цены на все машины взлетят уже через месяц. Об этом пишет Autonews.
СМИ пишут, что автодилеры всерьез ожидают взлета цен на машины в ближайшие 2-3 месяца. «Разница может доходить до нескольких миллионов рублей. В среднем, думаю, цены могут вырасти на 20%», — пояснил один из директоров «Рольфа». Заместитель гендира «Авилона» согласен с такой точкой зрения — он ожидает удорожания от 800 тысяч рублей и выше. При этом гендир «Автодома» подытожил: все дополнительные платежи тягут на конечного покупателя. Он считает, что стоимость многих моделей авто вырастет в среднем на 2 млн рублей.
Подорожание затронет и вторичный рынок, в том числе маломощные машины. Гендир «Мотор-Плейса» пояснил, что рынок единый, а значит инфляционный всплеск тоже будет общим. Он ожидает повышения цен на старые маломощные авто в пределах 5-10%. «Уже сейчас мы наблюдаем тихий рост цен, и данное решение только ускорит этот процесс, особенно ближе к концу года», — говорит он. Этому поспособствует ажиотаж, ведь многие водители сейчас постараются купить машину поскорее, чтобы успеть до повышения цен.