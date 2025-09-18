Машины взлетят с ноября: власти повышают утильсбор, автодилеры переписывают цены, водители затягивают пояса

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Минпромторг РФ публично предложил изменить методику расчета утильсбора для ввозимых в страну автомобилей, в результате чего цены на все машины взлетят уже через месяц. Об этом пишет Autonews.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, ведомство предложило ввести новый способ расчета утилизационного сбора с 1 ноября 2025 года. Методика будет прогрессивной и привяжется к мощности авто: чем больше «лошадей», тем больше придется заплатить за легализацию машины. Предусмотрены и льготные ставки, но лишь для моделей мощностью ниже 160 л.с.

СМИ пишут, что автодилеры всерьез ожидают взлета цен на машины в ближайшие 2-3 месяца. «Разница может доходить до нескольких миллионов рублей. В среднем, думаю, цены могут вырасти на 20%», — пояснил один из директоров «Рольфа». Заместитель гендира «Авилона» согласен с такой точкой зрения — он ожидает удорожания от 800 тысяч рублей и выше. При этом гендир «Автодома» подытожил: все дополнительные платежи тягут на конечного покупателя. Он считает, что стоимость многих моделей авто вырастет в среднем на 2 млн рублей.

Подорожание затронет и вторичный рынок, в том числе маломощные машины. Гендир «Мотор-Плейса» пояснил, что рынок единый, а значит инфляционный всплеск тоже будет общим. Он ожидает повышения цен на старые маломощные авто в пределах 5-10%. «Уже сейчас мы наблюдаем тихий рост цен, и данное решение только ускорит этот процесс, особенно ближе к концу года», — говорит он. Этому поспособствует ажиотаж, ведь многие водители сейчас постараются купить машину поскорее, чтобы успеть до повышения цен. 

-2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Autonews
Cсылки по теме:
Водители РФ прощаются с идеальной заменой Hyundai Solaris. Кто не успел купить — тот опоздал
Госдума вдвое подняла очень важный штраф для российских водителей
Lada Iskra протестировали в реальной жизни. Вот это расход!

Рекомендации

Рекомендации

В России появится новый оператор связи. Он уже у всех на слуху
Масштабный сбой мобильных операторов в России: интернет и связь не работают
Появилось объяснение, почему в России не работает множество сайтов
На маркетплейсах появится новая категория товаров. Раньше их запрещали продавать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Anatoly076
+349
Anatoly076
Ну так бы сразу и сказали в этом минпромторге что топят в основном за электрокары. Или СИМы. Ну зачем вот так, через панику людей, без альтернативы и вариантов. Мозги компостируют. Генеральных Рольфа и Авилона дураками выставляют. Они были обеспечили переход на рынке. А то чуть что, так «мы официально, по закону, вас разденем на дополнительный миллион!». Ну что за дет.сад там в министерстве.
2 часа назад в 16:49
#
+312
просто дед Anatoly076
На сколько я понимаю это также коснется и электрокаров, ведь речь там о лошадях
час назад в 18:02
#
Олег Воронин
+2389
Олег Воронин просто дед
Может быть и нет, фактически мощность электромотора вроде в киловаттах измеряется, а лошади это проекция для понимания в сравнении с двс
час назад в 18:36
#
tellurian
+2617
tellurian просто дед
Точно коснутся и утиль вырастет в разы для салонов и дилеров.
17 минут назад
#
+67
Gabriel
Мне просто интересно чем кончится весь этот маразм.
Могу только предположить что итогом такой политики станет поколение выросшее в другой системе ценностей и показателей успеха в которой места автомобилю уже не будет и даже если мы вдруг по мановению волшебной палочки появится вменяемый автопром заставить купить автомобиль будет практически невозможно ибо нахрена весь этот головняк.
2 часа назад в 17:02
#
Олег Воронин
+2389
Олег Воронин Gabriel
С учетом того, ято выучиться и оформить тачку сейчас стоит под 100к — вполне.
Я уже и сам подумываю продать и больше не покупать авто)
час назад в 18:36
#
tellurian
+2617
tellurian
Я на сайт, где выкладывают проекты оставил отрицательный отзыв и комментарий. Может поможет.
17 минут назад
#
tellurian
+2617
tellurian
Самое главное, автоваз играет в другой категории машин и классов. Почему должны страдать другие?
Джипов нет, электричек нет. Я принципиально не куплю автоваз!

Это как обложить пошлиной кто выращивает яблоки и груши, ради тех, кто выращивает апельсины. Разные ниши.
13 минут назад
#