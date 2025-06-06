Маск против Трампа: как и почему поругались президент и миллиардер





В четверг, 5 июня, конфликт между Трампом и Маском стал публичным. Каждый из фигурантов ссоры высказывались в своей соцсети: Маск в X, Трамп в Truth Social. Началось все с ухода Маска из администрации США и его критики в сторону законопроектов действующего президента. В четверг, 5 июня, конфликт между Трампом и Маском стал публичным. Каждый из фигурантов ссоры высказывались в своей соцсети: Маск в X, Трамп в Truth Social. Началось все с ухода Маска из администрации США и его критики в сторону законопроектов действующего президента. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Только в апреле корабль Dragon доставил на МКС свыше 3 тонн припасов и оборудования для экипажа.

Трамп на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем: «Мне всегда нравился Илон [...]. Я бы предпочел, чтобы он критиковал меня, а не законопроект, потому что законопроект невероятен. У нас с Илоном были отличные отношения. Не уверен, что так будет и дальше».Маск: «Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы палату представителей, а республиканцы имели бы 51–49 в сенате».: «Самый простой способ сэкономить миллиарды долларов бюджета — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона. Я всегда удивлялся, почему Байден не сделал этого!»: «Настало время сбросить настоящую бомбу: президент Дональд Трамп фигурирует в деле Эпштейна. Это настоящая причина, почему файлы не обнародованы. Приятного дня, Дональд Трамп!».: «Илон «выдохся», я попросил его уйти». Он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать, и просто сошел с ума!».: «В свете заявления президента об аннулировании моих государственных контрактов, SpaceX немедленно прекратит эксплуатацию космического корабля Dragon».: «Да», — ответил Илон на вопрос пользователя касаемый импичмента Трампа.: «Президент против Илона. Кто победит? Ставлю на Илона».: «Да», — в ответ на предложение, чтобы президентом стал вице-президент Джей Ди Вэнс.: «Пошлины Трампа приведут к рецессии во второй половине этого года».: «Меня не волнует поворот Илона против меня, но ему следовало сделать это месяцами ранее. Это один из величайших законопроектов, когда-либо представленных Конгрессу».: «Ладно, мы не будем выводить Dragon из эксплуатации».Акции компании Tesla упали на 17% и продолжают стремительно снижаться. Так состояние Илона Маска сократилось за один день на $34 млрд.