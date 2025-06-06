Маск против Трампа: как и почему поругались президент и миллиардер

Артем
2c9ac6cb-a6d2-4efa-8884-47ea52b9204a.png

В четверг, 5 июня, конфликт между Трампом и Маском стал публичным. Каждый из фигурантов ссоры высказывались в своей соцсети: Маск в X, Трамп в Truth Social. Началось все с ухода Маска из администрации США и его критики в сторону законопроектов действующего президента. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Трамп на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем: «Мне всегда нравился Илон [...]. Я бы предпочел, чтобы он критиковал меня, а не законопроект, потому что законопроект невероятен. У нас с Илоном были отличные отношения. Не уверен, что так будет и дальше».

Речь идет о законопроекте «Один большой прекрасный закон» о налоговых послаблениях. Далее разборки перешли в соцсети X и Truth Social.

Маск: «Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы палату представителей, а республиканцы имели бы 51–49 в сенате».

Трамп: «Самый простой способ сэкономить миллиарды долларов бюджета — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона. Я всегда удивлялся, почему Байден не сделал этого!»

Маск: «Настало время сбросить настоящую бомбу: президент Дональд Трамп фигурирует в деле Эпштейна. Это настоящая причина, почему файлы не обнародованы. Приятного дня, Дональд Трамп!».

Покойного Джеффри Эпштейна обвиняли с сексуальных связях с несовершеннолетними и вовлечении их в проституцию

Трамп: «Илон «выдохся», я попросил его уйти». Он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать, и просто сошел с ума!».

Маск: «В свете заявления президента об аннулировании моих государственных контрактов, SpaceX немедленно прекратит эксплуатацию космического корабля Dragon».

Только в апреле корабль Dragon доставил на МКС свыше 3 тонн припасов и оборудования для экипажа.

Маск: «Да», — ответил Илон на вопрос пользователя касаемый импичмента Трампа.

Маск: «Президент против Илона. Кто победит? Ставлю на Илона».

Маск: «Да», — в ответ на предложение, чтобы президентом стал вице-президент Джей Ди Вэнс.

Маск: «Пошлины Трампа приведут к рецессии во второй половине этого года».

Трамп: «Меня не волнует поворот Илона против меня, но ему следовало сделать это месяцами ранее. Это один из величайших законопроектов, когда-либо представленных Конгрессу».

Маск: «Ладно, мы не будем выводить Dragon из эксплуатации».

Акции компании Tesla упали на 17% и продолжают стремительно снижаться. Так состояние Илона Маска сократилось за один день на $34 млрд.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Илон Маск запускает свой мессенджер, который не хуже Telegram и WhatsApp
Apple хотела запустить собственный спутниковый интернет, как у Илона Маска
США и Китай взвинтили торговые пошлины. Доволен только Трамп, все остальные в ужасе

Рекомендации

Рекомендации

Samsung неожиданно порадовала пользователей смартфонов Galaxy
В России появился новый интернет-провайдер
👋 Telegram, пока! Дуров окончательно испортил мессенджер, и пора присмотреться к другому
Три нововведения iOS 19 заставят вас снова влюбиться в свой iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии