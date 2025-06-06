Маск против Трампа: как и почему поругались президент и миллиардер

В четверг, 5 июня, конфликт между Трампом и Маском стал публичным. Каждый из фигурантов ссоры высказывались в своей соцсети: Маск в X, Трамп в Truth Social. Началось все с ухода Маска из администрации США и его критики в сторону законопроектов действующего президента.
Речь идет о законопроекте «Один большой прекрасный закон» о налоговых послаблениях. Далее разборки перешли в соцсети X и Truth Social.
Маск: «Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы палату представителей, а республиканцы имели бы 51–49 в сенате».
Трамп: «Самый простой способ сэкономить миллиарды долларов бюджета — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона. Я всегда удивлялся, почему Байден не сделал этого!»
Маск: «Настало время сбросить настоящую бомбу: президент Дональд Трамп фигурирует в деле Эпштейна. Это настоящая причина, почему файлы не обнародованы. Приятного дня, Дональд Трамп!».
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Трамп: «Илон «выдохся», я попросил его уйти». Он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать, и просто сошел с ума!».
Маск: «В свете заявления президента об аннулировании моих государственных контрактов, SpaceX немедленно прекратит эксплуатацию космического корабля Dragon».
Только в апреле корабль Dragon доставил на МКС свыше 3 тонн припасов и оборудования для экипажа.
Маск: «Да», — ответил Илон на вопрос пользователя касаемый импичмента Трампа.
Маск: «Президент против Илона. Кто победит? Ставлю на Илона».
Маск: «Да», — в ответ на предложение, чтобы президентом стал вице-президент Джей Ди Вэнс.
Маск: «Пошлины Трампа приведут к рецессии во второй половине этого года».
Трамп: «Меня не волнует поворот Илона против меня, но ему следовало сделать это месяцами ранее. Это один из величайших законопроектов, когда-либо представленных Конгрессу».
Маск: «Ладно, мы не будем выводить Dragon из эксплуатации».
Акции компании Tesla упали на 17% и продолжают стремительно снижаться. Так состояние Илона Маска сократилось за один день на $34 млрд.