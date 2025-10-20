Пользователи по всему миру жалуются на недоступность ряда популярных сервисов, среди которых: игровые серверы Roblox, PUBG Mobile, Brawl Stars, FACEIT и Epic Games, приложение для видеосвязи Zoom, чат-боты Perplexity и Character AI, а также приложение для изучения языков Duolingo и кикшеринга Whoosh. Также на неполадки пожаловались в Ubisoft и Nintendo — игроки не могут попасть в лобби футбольной игры Rematch.
Масштабный сбой интернета: игры, нейросети и сервисы кикшеринга не работают
