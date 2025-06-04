Пользователи жалуются на работу мобильных провайдеров МТС, Т2 (бывший Теле2), «МегаФон» и билайн. У абонентов не работает домашний, мобильный интернет, телевидение, наблюдается плохой сигнал связи.
Масштабный сбой мобильных провайдеров России: интернет и связь не работают
Артем Фунтиков —
Пользователи жалуются на работу мобильных провайдеров МТС, Т2 (бывший Теле2), «МегаФон» и билайн. У абонентов не работает домашний, мобильный интернет, телевидение, наблюдается плохой сигнал связи.
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