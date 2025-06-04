Масштабный сбой мобильных провайдеров России: интернет и связь не работают

Артем
Снимок экрана 2025-06-04 095024.png

Пользователи жалуются на работу мобильных провайдеров МТС, Т2 (бывший Теле2), «МегаФон» и билайн. У абонентов не работает домашний, мобильный интернет,  телевидение, наблюдается плохой сигнал связи.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По данным сервиса Downdetector, проблема началась синхронно, около 8:00 по Москве и в основном наблюдается в Ростовской области. Также жалобы поступают из Московской, Вологодской, Архангельской, Нижегородской областей, республики Адыгея, Ямало-Ненецкого округа и Санкт-Петербурга.

Проблемы сбоя неизвестны и сохраняются на момент написания материала.
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Downdetector
Cсылки по теме:
7 регионов России останутся без интернета
Масштабный сбой мобильных провайдеров России: связь и интернет не работают
WhatsApp позволит создать личный ИИ с характером и увлечениями за пару минут

Рекомендации

Рекомендации

Samsung неожиданно порадовала пользователей смартфонов Galaxy
В России появился новый интернет-провайдер
👋 Telegram, пока! Дуров окончательно испортил мессенджер, и пора присмотреться к другому
Три нововведения iOS 19 заставят вас снова влюбиться в свой iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии