Массовая проблема с Poco X7 Pro в России: смартфон есть, а позвонить невозможно

Фото: Xiaomi



Владельцы свежего смартфона от суббренда Xiaomi жалуются на массовые проблемы с сотовыми звонками. Об этом пишет «Газета.ру». Владельцы свежего смартфона от суббренда Xiaomi жалуются на массовые проблемы с сотовыми звонками. Об этом пишет «Газета.ру». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, в рунете увеличивается количество жалоб от покупателей смартфона Poco X7 Pro. По непонятным причинам на этот девайс невозможно дозвониться по сотовой сети: смартфон либо вовсе отклоняет входящие, либо пропускает их, но звонок срывается через несколько секунд. В первом случае в журнале звонков не остается никаких следов пропущенного вызова: то есть, человеку пытаются дозвониться, но он об этом никогда не узнает.Жалобы множатся на тематических форумах и в отзывах на маркетплейсов; в среднем с проблемой сталкиваются около 10-20% владельцев новинки. Некоторые предпочитают сдать смартфон по гарантии, но тем, кто покупал его из-за границы, теперь сложнее.По наблюдениям, звонки перестают проходить после долгого нахождения смартфона в режиме ожидания. Временным решением является перезагрузка либо включение и выключение авиарежима. Избавиться от глюка полностью пока не удается никакими методами: смена SIM-карты, вышки подключения, переход между 2G, 3G и 4G не спасают положение. Сама Xiaomi проблему никак не комментирует.