Мастер, профи, эксперт, чемпион, легенда: раскрыты уровни программы лояльности в «Яндекс Такси»



Фото freepik



Сервис «Яндекс Такси» официально анонсировал запуск новой программы лояльности для водителей-партнёров. Многоуровневая система, включающая пять статусов — «Мастер», «Профи», «Эксперт», «Чемпион» и «Легенда», — призвана поощрять качественную работу и предоставлять дополнительные привилегии. Узнать свой персональный уровень водители смогут с 1 ноября, и он будет действовать на протяжении всего последующего месяца.

Первый уровень, «Мастер», направлен на стимулирование улучшения сервиса. Он предоставляет дополнительные баллы приоритета при распределении заказов за различные действия: оклейку автомобиля брендированными материалами, поддержание высокого рейтинга, наличие детского кресла и другие факторы, важные для пассажиров.Следующий статус, «Профи», даёт водителям больше контроля над формами оплаты. Его обладатели получают возможность принимать заказы только с безналичной оплатой, даже если правила таксопарка предписывают работать и с наличными. Эта опция гибкая: при падении спроса водитель может временно вернуть приём наличных, а затем снова её отключить. Кроме того, уровень позволяет дважды в месяц отменить уже принятый заказ без штрафных санкций и потери приоритета в системе.Уровень «Эксперт» существенно повышает конкурентоспособность водителя. Он предоставляет прибавку в 20 баллов к приоритету при распределении заказов, что увеличивает шансы получить выгодный заказ. Этот статус также расширяет лимит отмен до четырёх в месяц и дарит бесплатную 30-дневную подписку на «Яндекс Плюс».Высшие уровни системы, «Чемпион» и «Легенда», предлагают самое ценное для водителей — прямое снижение операционных расходов. Обладатели статуса «Чемпион» получают скидку на комиссию сервиса в размере 4 процентных пунктов, включая НДС. Верхушка системы, уровень «Легенда», обеспечивает максимальную финансовую выгоду — скидку на комиссию в 10 процентных пунктов с НДС, что напрямую влияет на увеличение чистого дохода. Обладателям этих уровней также предоставляется подписка «Яндекс Плюс».