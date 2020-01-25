Платежная система Mastercard работает над запуском платформы для приема безналичных чаевых в России. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на источники в банковской сфере. По их словам, компания ведет переговоры с банками о присоединении к проекту.



Visa запустила аналогичную платформу совместно с банком «Русский стандарт», а другие пока в ней не участвуют. Mastercard занимается созданием сервиса самостоятельно, поэтому к нему смогут подключиться все желающие банки. Источники РБК сообщают, что сервис Mastercard будет работать так же, как у Visa. Официант введет на терминале нужную сумму, которая будет списана с карты клиента при оплате счета.



Сообщается, что платформа для приема чаевых Mastercard работает с весны 2019 года на украинском платежном рынке. По словам представителя платежной системы, безналичная оплата становится все более популярной и доступной в самых разных торговых организациях.





«Мы исследуем возможности реализации в России сервиса безналичной оплаты чаевых, чтобы держателям карт было так же быстро и удобно оставить вознаграждение, как и оплатить покупку», — представитель Mastercard.



Эксперты полагают, что решение Mastercard о разработке собственной платформы чаевых в большей степени продиктовано развитием безналичных платежей, а не конкуренцией с Visa. Рынок чаевых оценивается в несколько десятков миллиардов рублей в месяц — инфраструктура приема электронных чаевых позволила бы привлечь эти объемы на рынок безналичных платежей. Помимо этого, отмечается снижение оборота наличных средств в ресторанном бизнесе.





