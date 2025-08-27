Max готовится заменить YouTube, Instagram* и Telegram





В России может появиться отечественный аналог Instagram* на базе мессенджера Max под рабочим названием «Макс Видео». Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. По его словам, новая социальная сеть будет интегрирована в экосистему национального мессенджера и может оказаться удобнее зарубежного аналога за счёт глубокой интеграции с другими российскими цифровыми сервисами. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Особое внимание при создании платформы уделят контролю контента — под запрет попадет пропаганда культа бездетности, эгоизма, разгульного образа жизни, а также реклама вредных привычек. Как подчеркивает парламентарий, за размещение запрещенного контента авторов будут ждать уголовные дела. Контент-политика будет схожа с регулированием на отечественном телевидении.Уже сейчас разрабатываются аналогичные решения, например Daogram, но в перспективе именно Max может стать единой цифровой экосистемой, способной заменить YouTube, Instagram*, Telegram и другие популярные зарубежные сервисы, работа которых в РФ блокируется или ограничивается.* Instagram принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена