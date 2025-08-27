Max готовится заменить YouTube, Instagram* и Telegram

В России может появиться отечественный аналог Instagram* на базе мессенджера Max под рабочим названием «Макс Видео». Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. По его словам, новая социальная сеть будет интегрирована в экосистему национального мессенджера и может оказаться удобнее зарубежного аналога за счёт глубокой интеграции с другими российскими цифровыми сервисами.

Особое внимание при создании платформы уделят контролю контента — под запрет попадет пропаганда культа бездетности, эгоизма, разгульного образа жизни, а также реклама вредных привычек. Как подчеркивает парламентарий, за размещение запрещенного контента авторов будут ждать уголовные дела. Контент-политика будет схожа с регулированием на отечественном телевидении.

Уже сейчас разрабатываются аналогичные решения, например Daogram, но в перспективе именно Max может стать единой цифровой экосистемой, способной заменить YouTube, Instagram*, Telegram и другие популярные зарубежные сервисы, работа которых в РФ блокируется или ограничивается.

* Instagram принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена
+232
acinatnas
Т.е. если я выложу свою фотку на яхте в бикини и с вискарём в одной руке и сигарой в другой, меня посодят пожизненно ?
27 августа 2025 в 16:46
+1067
iron-i
Надеюсь это фейк! Потому что человек должен сам решать, что такое хорошо и что такое плохо! А если это правда, то больше походит на утопию!
27 августа 2025 в 17:07
EDD
+853
EDD iron-i
Вы в анабиозе последние 25 лет были?
28 августа 2025 в 01:47
Михаил
–4
Михаил
было бы не плохо 😁
27 августа 2025 в 18:34
+755
jkttim
Чем быстрее едет поезд тем больше шансов что он поломается🤣.
27 августа 2025 в 18:54
+530
d’Autriche
А как же ВК видео, на который такая ставка была? Все, не катит? Нужен уже новый повод, чтобы бюджет пилить? А еще вспоминается АНАЛог инсты в 22 году, который написан был на калькуляторе сайтов. И где же он?
27 августа 2025 в 19:15
YABLOKOFON
+340
YABLOKOFON d’Autriche
ВК видео переименуют в Макс видео и запихнут в Макс или просто будут дублировать функционал
27 августа 2025 в 20:41
Ckor_30
+766
Ckor_30
Опять вы с пропагандой Гебельса Max Max постоянно монотонно Max без остановки!
27 августа 2025 в 19:58
YABLOKOFON
+340
YABLOKOFON
Влажные мечты об утопии поехавшей власти.
27 августа 2025 в 20:39
+6
marisabel
Очередное мертворожденное от VK как Snapster😂
27 августа 2025 в 22:01
Дмитрий Могучев
+577
Дмитрий Могучев
Я даже словами не могу выразить свои эмоции.
27 августа 2025 в 22:22
Дмитрий Могучев
+577
Дмитрий Могучев
А можно я там не буду регистрироваться?
27 августа 2025 в 22:24
+645
den3221
Ну а как иначе! Все остальное заблокируют, запретят! В России только так!
27 августа 2025 в 23:33
EDD
+853
EDD
Да вы, блеать, просто нормальный мессенджер, для начала, сделайте, идиоты🤦🏼‍♂️
28 августа 2025 в 01:56
Pavel Nikiforov
+771
Pavel Nikiforov
кек. пахнуло вичатом XD
28 августа 2025 в 09:21
EDD
+853
EDD Pavel Nikiforov
Пахнуло? Воняет вовсю уже давным давно😅
28 августа 2025 в 12:24
