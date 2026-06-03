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MAX удалили из App Store

Артем


Мессенджер больше не выдается в поиске и не доступен для скачивания

Мессенджер MAX стал недоступен в App Store. В поиске магазина приложений его не найти, а переход по прямой ссылке выдает сообщение «Это приложение сейчас не доступно в Вашей стране или регионе». Ранее установленные приложения продолжают работать.

«МАХ подтверждает, что приложение мессенджера на текущий момент недоступно в AppStore. Приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Команда МАХ направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы. На данный момент МАХ можно скачать в других магазинах приложений: RuStorе, GooglePlay, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store и на официальном сайте MAХ», — сообщили в пресс-службе VK.
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Комментарии (13)

Mers
+5444
Mers
Ох, не успел скачать. Вай-вай-вай…
2 часа назад в 22:17
#
Unit
+105
Unit
Просто праздник, аж настроение поднялось
2 часа назад в 22:17
#
+27
marisabel
👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
2 часа назад в 22:40
#
YABLOKOFON
+501
YABLOKOFON
Хоть одна хорошая новость, туда его вслед за шпионским клиентом «телега»
2 часа назад в 22:46
#
+1060
iron-i
Дерьмократия)
час назад в 22:58
#
+17
slava500
Ттпраздную удаление
час назад в 23:01
#
Bor™
+678
Bor™
У пятой колонны понос случился 🤣
час назад в 23:29
#
+56
sharpmaind
Слава богу🙏
час назад в 23:29
#
+276
Gabriel
На данный момент это уже не так важно.
54 минуты назад
#
Вася Вотафаков
+6558
Вася Вотафаков Gabriel
Это переломный момент. Мессенджер очень долго висел в магазине приложений и было очень удивительно что на фоне тотального бана банковских приложений и прочего включая рустор, авито и прочего он был доступен к скачиванию. Непотопляемый? Ну вот. История кончилась.
3 минуты назад
#
Вася Вотафаков
+6558
Вася Вотафаков
⚡️— Тим, вы столько лет руководили компанией, столько сделали для Apple, спасибо вам огромное. Акционеры хотели бы вас как-то отблагодарить в последние дни, оставить память. Всё что хотите! Парк в Купертино вашего имени? Может следующий айфон вам посвятим? Или запатентуем технологию в вашу честь?
— Удаляйте наxyй мессенджер Max🤣🤣🤣✋
6 минут назад
#

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