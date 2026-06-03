MAX удалили из App Store

«МАХ подтверждает, что приложение мессенджера на текущий момент недоступно в AppStore. Приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Команда МАХ направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы. На данный момент МАХ можно скачать в других магазинах приложений: RuStorе, GooglePlay, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store и на официальном сайте MAХ», — сообщили в пресс-службе VK.

Мессенджер больше не выдается в поиске и не доступен для скачиванияМессенджер MAX стал недоступен в App Store. В поиске магазина приложений его не найти, а переход по прямой ссылке выдает сообщение «Это приложение сейчас не доступно в Вашей стране или регионе». Ранее установленные приложения продолжают работать.