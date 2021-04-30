





В новом драйвере Nvidia GeForce 466.27 зеленым по черному указано, что он предназначен в том числе и для новой версии видеокарты GeForce RTX 3060. В описании к драйверу указывается, что эта модель получит обновленный антимайнинговый механизм, работающий как на программном, так и на аппаратном уровнях.Что важно, такая видеокарта получила новый чип GPU GA106-302, и установить на него прошивку от текущей модели RTX 3060 не получится. И более старые драйвера без защиты от майнинга тоже не встанут, так как у обновленной видеокарты новый PCI Device ID – 2504. Так что в этот раз обойти антимайнинговый механизм будет сложно — если, конечно, Nvidia сама повторно не выложит драйвер без защиты от добычи криптовалют.С учетом того, что драйвер уже вышел, и обычно компания обновляет свои WHQL (то есть прошедшие сертификацию) драйвера в среднем раз в пару недель, то можно предположить, что вновь защищенная RTX 3060 появится на полках магазинов буквально на днях — собственно, Nvidia указывает, что такая видеокарта появится в продаже к середине мая.Так что тут можно только поблагодарить компанию, что она встала на сторону геймеров, а не майнеров — вполне возможно, что последним придется покупать специально предназначенные для добычи криптовалют ускорители линейки CMP HX без видеовыходов, продать которые потом на б/у-рынке «как новые после игры в косынку» будет сложновато.