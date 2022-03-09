McDonald’s закрылся в России. Но обеды уже продают на «Авито» за 50 тысяч рублей



Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s объявила о закрытии заведений на территории России. Об этом представители компании заявили российским СМИ.



Согласно источникам, в стране сейчас работают более 850 точек McDonald’s. Компания закрывает их все на неопределенное время.



«McDonald's принял решение временно закрыть все наши рестораны в России и приостановить все операции на рынке. В России у нас работает 62 000 человек, которые вложили свое сердце и душу в наш бренд McDonald's, чтобы служить своим сообществам», — представитель McDonald’s