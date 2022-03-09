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Россия McDonald's Санкции Авито Барыги

McDonald’s закрылся в России. Но обеды уже продают на «Авито» за 50 тысяч рублей

Олег
4954

McD


Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s объявила о закрытии заведений на территории России. Об этом представители компании заявили российским СМИ.

Согласно источникам, в стране сейчас работают более 850 точек McDonald’s. Компания закрывает их все на неопределенное время.
«McDonald's принял решение временно закрыть все наши рестораны в России и приостановить все операции на рынке. В России у нас работает 62 000 человек, которые вложили свое сердце и душу в наш бренд McDonald's, чтобы служить своим сообществам», — представитель McDonald’s
При этом компания заверила, что сохранит зарплату для всех сотрудников, которые трудостроены в сети ресторанов.

Вскоре после этой новости на «Авито» начали появляться «заманчивые» предложения: люди из разных городов России продают уже купленные обеды из McDonald’s. Причем на продажу идут даже те комплекты, которые были частично съедены.

Текст объявлений заставляет задуматься. Вот, например, предложение из Ростова-на-Дону от продавца с новым аккаунтом и «Авито-Доставкой»:

McD

McD

А вот еще несколько объявлений: 

McD

К слову, сеть KFC тоже вчера объявила об ограничениях на вложения в российский бизнес. Сами рестораны в РФ, похоже, закрывать не будут, но временно перестанут открывать новые. 

-4
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Комментарии

–11
simba77
Ахаххах, так вам и нужно фашисты. Русские позор 21-го века. Вас будут призирать не один десяток лет после войны, как Германию после гитлера.
Чума 21-го века идущая на поводу пропаганды. Вас в Нюрнберге нужно было судить как и фашистов, за гулаги за ссылки за голодомор, очистилась хоть бы нация.
Сегодня в 02:22
#
SithV
+351
SithV simba77
Не стоит всех россиян обвинять в равной степени. Огромное количество людей категорически против того что происходит в Украине, как в самой России так и за границей. Ваше злорадство объяснимо, но не вполне уместно особенно на этом ресурсе, который собрал очень адекватную прослойку российского общества.
Сегодня в 06:49
#
+1179
iron-i
Скатертью дорога))
Вчера в 23:22
#
–42
Snowden
Ну и славу Богу , можно свою отечественную продать. Куча еды быстрого приготовления. Никогда не ел это 💩 и не собираюсь. Давно бы пора.
9 марта 2022 в 12:58
#
Alll
–37
Alll Snowden
Не могу понять а кто дизлайкает. Это ведь реальное дерьмо. Человек стабильно кушающий в Макряке не уважает своё здоровье и себя.
9 марта 2022 в 15:33
#
–42
Snowden Alll
мне на эти лайки вообще поHuю😁 не парюсь с этим. А дизлайкают наверное те которые любят жрать всякое 💩и 🤢😄 Нормальный здравомыслящий человек никогда не будет кушать в таких сараях.
Вчера в 22:16
#
+3877
tellurian Snowden
Пытались открыть русские закусочные, ничего не вышло. Дорого и долго. Ещё и не вкусно.
Ещё при Лужкове пытались, Михалков пытался.
9 марта 2022 в 15:43
#
Alll
–37
Alll tellurian
Вот отсюда и два вывода сделайте! Почему в Макряке дёшево? Потому что дерьмо всякое используют. Второе — почему это дерьмо такое вкусное? Потому что куча глютамата
и соли там. Вы к нормальной еде вкус теряете.
Вчера в 17:59
#
+121
Paspartu Alll
Дешево ещё и потому, что макдональдс зарабатывает не только на еде, но и на недвижимости.
Вчера в 18:18
#
+3877
tellurian Alll
Доставки там есть. Но есть о овощи, и чай, и сок.
Не всё вредное.
Дёшево из-за объёма.
Наши не смогли так сделать.
Вчера в 22:44
#
–42
Snowden tellurian
ну вот сами подумайте, почему западное 💩 едят и пальцы облизывает? А наш народ у себя на своей земле не могут подобное открыть, и у нас блюда не на последнем месте прочим. Просто надо время немножко и старания, всё сразу ничего не получается
Вчера в 22:20
#
+3877
tellurian Snowden
Не хватает правильной бизнес модели.
Жадность и желание кроилова.
В макдаке не всё плохое.
Были блинные у нас, так там такие цены, что проще в макдак сходить.
Крошка картошка тоже очень дорого.

Макдак, кфс, бургер кинг — все смешные сети. Никто не может их победить.
Еда как полезная, так и вредная у них. Цена/качество решает.
Вчера в 22:47
#
Олег Воронин
+520
Олег Воронин tellurian
Согласен. Вредность нормального фастфуда — величина абстрактная. Если кушать периодически, никто не умрет, это обычные продукты; в KFC так вообще куриное филе, овощи, хлеб, картошка. Говорить «скатертью дорожка» зарубежным компаниям могут только недальновидные и невежественные люди.
Русский бизнес это про «взять и разделить», а делать большую качественную сеть несколько лет никто не заинтересован. Тем более когда не будет никакой конкуренции. В РФ люди очень любят иметь друг с друга как можно больше денег, и желательно на пустом месте.
35 минут назад
#
SithV
+351
SithV Snowden
Уважаемый, да дело то не ваших гурманских предпочтениях, а в том что экономика накрывается медным тазом. Ну не будет мака, будет народ хавать бутеры из сырного продукта с маргарином. Результат сильно не изменится (это не точно), но изменится налоговый доход в казну страны, а 800 ресторанов с проходной мощностью мака — это серьезные деньги, люди потеряют работу, арендаторы площади потеряют съемщиков, люди участвующие в цепи поставок продуктов потеряют клиента. Не говоря уже о банальной эмоциональной нагрузки на посетителей, для которых мак уже неотъемлемая часть рациона, развлечения (для детей).. итд. Ну и стоит ваш квасной патриотизм всего вот этого? Или в у нас такой национальный конек — чем хуже тем лучше?
Сегодня в 06:41
#
Олег Воронин
+520
Олег Воронин SithV
Страдать — наше всё 💪 если не страдаем — надо исправляться
34 минуты назад
#
+8
djFynjy
Всё, что закрывается, даёт отличные возможности для конкурентов. А мак ещё и сделал одолжение нашим людям в плане здоровья ;)
9 марта 2022 в 10:37
#
–1
Webtank djFynjy
Ага, мак-щи назовём :)
9 марта 2022 в 10:44
#
SithV
+351
SithV djFynjy
Водку перестал продавать??????!
9 марта 2022 в 10:45
#
+8
djFynjy SithV
Далеко не всё население СНГ алкаши ;)
9 марта 2022 в 11:16
#
SithV
+351
SithV djFynjy
Мда? А чет по статистике как раз алкоголь и наркотики в России являются основными факторами смертности населения… Отравление паленой водкой, поножовщина, убийства в состоянии аффекта, передозировка наркотой, передача СПИДа — это все связанно. Эти вещи не существуют в вакууме, и являются прямым результатом политики властей.
*еще и ДТП
Сегодня в 06:33
#
XANTER
+45
XANTER djFynjy
Конкуренции с кем? Все свалят вообще ничего не будет, следом за макдаком посыпется другой бизнес все взаимно связано. Назад в совок в котором ничего нет и не будет,
9 марта 2022 в 10:58
#
kardigan
+1133
kardigan XANTER
Беляши, бургер по узбекски и т. д.
Короче исчезнет название, а хавка останется.
9 марта 2022 в 11:17
#
+3877
tellurian kardigan
Это не менее вредно в большом количестве. Да и цены будут ого го
9 марта 2022 в 15:42
#
Alll
–37
Alll XANTER
Конкуренции не было потому что трудно было войти в нишу где такие монстры сидят. Они своими ценами (про качество тут речи нет) не давали это сделать. Вот у нас на районе лимонадный цех. Делает столько видов лиманда и ничем не хуже кол, пепси и фант. Но зайти в крупный ритейл не вариант. Все схвачено, потравщики давно уже в деле и зайти очень трудно. А чем этот лимонад хуже мировых брендов? Уж точно не хуже если не лучше. Так что при желании все это наладится.
Вчера в 20:47
#
0
denisba
🤣🤣🤣
9 марта 2022 в 10:25
#
+1
NewTchnology denisba
Ага 🤣🤣🤣
9 марта 2022 в 12:18
#
+5
Ufoer
Я правильно понял, что приложение всё и можно удалять его? Ни одну новость не показывает.
9 марта 2022 в 10:12
#
13den666
+6
13den666 Ufoer
Переустанови и всё заработает, мне помогло
9 марта 2022 в 10:16
#
+1
NewTchnology 13den666
🤣🤣🤣
9 марта 2022 в 12:18
#
+3877
tellurian Ufoer
Все работает который день идеально.
9 марта 2022 в 15:41
#
+203
amabilis1977
Скорее стухнет , чем продадут !
Закрылись и ладно , здоровее нация будет , а сотрудников жалко.
9 марта 2022 в 10:08
#
SithV
+351
SithV amabilis1977
Ну если Путин отменит контрсанкции 2014 года, то может быть. А так на пальмовом масле, сырном продукте и аспартаме здоровую диету построить весьма непросто.
9 марта 2022 в 10:44
#
+203
amabilis1977 SithV
Есть овощи и мясо в достаточном количестве, а на каком масле их жарить или варить — это ваш выбор , да с сырами конечно беда, но еда из фастфуда быстрее разрушит печень и изменит метаболизм организма.
Ожирение и болезни сердца — главная беда той же Америки, но фастфуд относительно недорог,удобен и доступен и конечно вкусен из-за усилителей вкуса, но количество канцерогенов там явно зашкаливает.

Когда в 90-х есть было мало чего и полки магазинов не блистали разнообразием, открытие Макдональдса на Пушкинской было событием , тогда всё американское воспринималось на ура, мы были наивны и открыты , но нами попользовались в своих интересах и показали нам наше место.
9 марта 2022 в 11:16
#
SithV
+351
SithV amabilis1977
Сомневаюсь что посетители мака в одночасье перейдут на «мясо и овощи», и будут выбирать органические варианты продукции. Скорее всего дешевой еде из мака придет дешевая еда из магазина. Так что ваша радость и забота о здоровье сограждан безосновательна.

Вас никто не использовал. Где питаться личный выбор каждого. И при общих равных мак продемонстрировал явное конкурентное преимущество, как он это делает везде. Я бы сделал из этого вывод что Россия ничем не отличается от США и Европы в отношении потребительского рынка и вкусовых привычек населения. Думаю и в остальном россияне на одной волне с западом.

А вся эта ваша риторика просто демагогия либо проплаченная, либо просто вымученная пропагандой. Нормальный человек не будет радоваться закрытию сети ресторанов тк «это улучшит здоровье нации».
Вчера в 21:09
#
s_medik
+1449
s_medik amabilis1977
Они вроде как продолжат платить сотрудникам зарплату во время простоя.
9 марта 2022 в 12:00
#
+203
amabilis1977 s_medik
И это хорошо, горячий угар пройдёт и начнутся комбэки , Тойота вернулась , ждём остальных
9 марта 2022 в 12:04
#
+3877
tellurian s_medik
Пока будут сокращать лишних
9 марта 2022 в 15:41
#
+73
Carter_Mayers amabilis1977
Дело тут в том, что народа дофига теряет работу и плюс государство теряет налоги и всякие НДС. Тут фишка в том, что должен быть выбор, не нравится просто обходи стороной и всё. А здоровее от той же еды из супермаркета, где пальмовое масло, консерванты и не пойми что, ты явно не станешь. Бизнес-основа экономики и успеха любой страны, не важно, простой ты ИП’шник или крупный и важный гусь. Закрыть, разорить, запретить не надо много ума, а вот на создание чего-то положительного и тех же рабочих мест, уходят годы и иногда десятилетия, чтобы опять вернуться в строй и достичь прежнего уровня
9 марта 2022 в 16:00
#