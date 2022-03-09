McDonald’s закрылся в России. Но обеды уже продают на «Авито» за 50 тысяч рублей

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s объявила о закрытии заведений на территории России. Об этом представители компании заявили российским СМИ.
Согласно источникам, в стране сейчас работают более 850 точек McDonald’s. Компания закрывает их все на неопределенное время.
«McDonald's принял решение временно закрыть все наши рестораны в России и приостановить все операции на рынке. В России у нас работает 62 000 человек, которые вложили свое сердце и душу в наш бренд McDonald's, чтобы служить своим сообществам», — представитель McDonald’s
При этом компания заверила, что сохранит зарплату для всех сотрудников, которые трудостроены в сети ресторанов.
Вскоре после этой новости на «Авито» начали появляться «заманчивые» предложения: люди из разных городов России продают уже купленные обеды из McDonald’s. Причем на продажу идут даже те комплекты, которые были частично съедены.
Текст объявлений заставляет задуматься. Вот, например, предложение из Ростова-на-Дону от продавца с новым аккаунтом и «Авито-Доставкой»:
А вот еще несколько объявлений:
К слову, сеть KFC тоже вчера объявила об ограничениях на вложения в российский бизнес. Сами рестораны в РФ, похоже, закрывать не будут, но временно перестанут открывать новые.
Вскоре после этой новости на «Авито» начали появляться «заманчивые» предложения: люди из разных городов России продают уже купленные обеды из McDonald’s. Причем на продажу идут даже те комплекты, которые были частично съедены.
Текст объявлений заставляет задуматься. Вот, например, предложение из Ростова-на-Дону от продавца с новым аккаунтом и «Авито-Доставкой»:
А вот еще несколько объявлений:
К слову, сеть KFC тоже вчера объявила об ограничениях на вложения в российский бизнес. Сами рестораны в РФ, похоже, закрывать не будут, но временно перестанут открывать новые.