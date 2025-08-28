Мечта любого блогера: представлен DJI Mic 3 с магнитным креплением и студийным звуков







Популярный производитель гаджетов для съёмки DJI анонсировал новый беспроводной микрофон Mic 3, который уже поступил в продажу в некоторых странах по цене от $99 за комплектацию с одним передатчиком.

Новинка получила более компактный форм-фактор и весит всего 16 г. При этом DJI Mic 3 предлагает адаптивную регулировку гейна, три предустановки тембра голоса, двухуровневое шумоподавление и поддержку синхронизации до 4 передатчиков с 8 приёмниками. Встроенная память 32 ГБ позволяет вести параллельную запись в 24-бит и 32-бит с плавающей запятой. Радиус действия достигает 400 м, а универсальный зарядный кейс увеличивает автономность до 28 часов.DJI Mic 3 совместим с экосистемой DJI (Osmo 360, Action 5 Pro, Pocket 3) и поддерживает стандартные интерфейсы подключения 3,5 мм, USB-C и Bluetooth 5.4. Также добавлена интеграция таймкода для синхронизации многокамерной записи. В сравнении с Mic 2 новинка стала почти вдвое компактнее, сохранив профессиональные возможности и расширив сценарии применения.Топовая комплектация DJI Mic 3 Combo с двумя приёмниками и кучей аксессуаров оценена всего в $329.