Мечта любого фаната Apple: представлена идея набора LEGO по легендарному iMac G3







Энтузиаст под ником terauma воссоздал крутую модель точную копию культового iMac G3 Apple 1998 года в полупрозрачном цвете Bondi Blue из деталей LEGO и разместил его на сайте Ideas, где фанаты могут предлагать макеты и предложения для будущих наборов. Энтузиаст под ником terauma воссоздал крутую модель точную копию культового iMac G3 Apple 1998 года в полупрозрачном цвете Bondi Blue из деталей LEGO и разместил его на сайте Ideas, где фанаты могут предлагать макеты и предложения для будущих наборов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Концепцт дизайнера, состоящий из 700 деталей, в точности передаёт все основные черты оригинальной конструкции, включая моноблок, мышь в форме хоккейной шайбы и полупрозрачную клавиатуру. Даже прозрачные кабели он перенёс в мир кубиков.Автор опубликовал проект в мае и уже собрал почти 4500 голосов. Если LEGO iMac G3 наберёт 10 000 голосов на сайте Ideas, датская компания рассмотрит возможность массового производства этого сета.