Мечта любого фаната Apple: представлена идея набора LEGO по легендарному iMac G3

Фархад

G3

Энтузиаст под ником terauma воссоздал крутую модель точную копию культового iMac G3 Apple 1998 года в полупрозрачном цвете Bondi Blue из деталей LEGO и разместил его на сайте Ideas, где фанаты могут предлагать макеты и предложения для будущих наборов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

G3

Концепцт дизайнера, состоящий из 700 деталей, в точности передаёт все основные черты оригинальной конструкции, включая моноблок, мышь в форме хоккейной шайбы и полупрозрачную клавиатуру. Даже прозрачные кабели он перенёс в мир кубиков.

Автор опубликовал проект в мае и уже собрал почти 4500 голосов. Если LEGO iMac G3 наберёт 10 000 голосов на сайте Ideas, датская компания рассмотрит возможность массового производства этого сета.
3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Apple Watch больше не самые желанные часы в мире — их подвинул другой перспективный бренд
Разработчики теперь могут не напрягаться: вышел Xcode 26 Beta 7 с поддержкой GPT-5 и интеграцией с Claude
Ремешок через плечо для iPhone 17 получит свой MagSafe?

Рекомендации

Рекомендации

«Рокетбанк» раскрыл условия. Люди заказывали карты не глядя, а теперь массово отказываются
Найден скрытый способ получить скидку 35% на любой товар OZON
17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Yuri Konst
+91
Yuri Konst
Точно любого, проверяли?
29 августа 2025 в 23:55
#
tellurian
+2617
tellurian
Вроде красиво, но в целом одним пылесборником дома станет больше.
Уверен, не для любого.
30 августа 2025 в 09:43
#