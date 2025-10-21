Мечта любого геймера: топовый ноутбук Acer Predator Helios 18 AI с видеокартой RTX 5080 поступил в продажу в России

Фархад

Acer Predator

Компания Acer объявила о старте продаж в российском ритейле флагманских ноутбуков Predator Helios 18 AI. Девайсы предлагают 18-дюймовую Mini‑LED панель WQXGA с частотой обновления 250 Гц, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5080, систему охлаждения AeroBlade 3D Fan 6-го поколения и акустику из шести динамиков Predator Vox.

Все ноутбуки серии оснащены процессорами Intel Core Ultra 9 275HX с 24 ядрами, обеспечивающим высокую однопоточную и многопоточную производительность. Видеокарта RTX 5080 с 16 ГБ GDDR7 поддерживает трассировку лучей, DLSS 4 и аппаратное ИИ-ускорение, а Mini‑LED экран обеспечивает глубокие чёрный цвет, широкий динамический диапазон и 100% охват пространства DCI-P3. Фирменная утилита PredatorSense со встроенным ИИ позволяют управлять производительностью и подстраивать ноутбук под игры, стриминг и профессиональную работу с графикой.

На выбор доступны конфигурации с 32/64/128 ГБ оперативной памяти DDR5 и накопителями PCIe NVMe SSD до 4 ТБ. Дополняют всё это механическая клавиатура MagKey 4.0 с RGB-подсветкой, акустика Predator Vox из 6 динамиков, металлический корпус, порты Thunderbolt 5 и HDMI 2.1, Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4 и батарея на 99,98 Вт*ч.

Acer Predator Helios 18 AI уже доступен в розничных сетях по цене от 320 250 рублей до 385 999 рублей.

1
