В России создали новый аналог Android — МЕФ ОС

Александр

Фото freepik

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ зарегистрировало новую отечественную операционную систему — МЕФ ОС. Запись под номером 354161 была внесена в единый реестр российского программного обеспечения, правообладателем разработки выступает компания «СКАНТЕХ». Эта ОС создана на базе открытого проекта Android Open Source Project (AOSP) и полностью лишена сервисов Google, включая Google Mobile Services, необходимых для корректной работы YouTube, Gmail, «Карт Google», «Google Фото» и многого другого.

Новая операционная система ориентирована исключительно на корпоративный сегмент и предназначена для работы с промышленными устройствами: терминалами сбора данных (ТСД), карманными компьютерами (КПК) и другим специализированным оборудованием для складов, логистики и производств. Отсутствие потребительского софта и телеметрии Google призвано повысить стабильность и безопасность работы системы в условиях предприятий.

Ключевыми особенностями МЕФ ОС являются наличие единого API для разработчиков, что позволяет унифицировать код для управления сканерами и периферией от разных производителей, а также предустановленные драйверы для оборудования Motorola, Zebra и других производителей. Система также поддерживает интеллектуальное отключение неиспользуемой периферии для экономии заряда аккумулятора и предоставляет возможность полной настройки физических клавиш.

Использование МЕФ ОС вместо Android на предприятиях исключает передачу данных на серверы Google и позволяет проводить глубокую кастомизацию под конкретные аппаратные платформы, что упрощает сертификацию оборудования для государственных заказов. Система находится на начальном этапе регистрации, информация о сроках её коммерческого выпуска и начала внедрения пока не раскрывается.

Комментарии

+135
rosario
Название, конечно, огонь
Сегодня в 18:49
Вася Вотафаков
+6534
Вася Вотафаков
Один мой знакомый любил меф. Но он другое имел ввиду 🤣
2 часа назад в 20:14
+52
sharpmaind
Они были под ним походу когда код писали
2 часа назад в 20:14
