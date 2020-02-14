



Оператор сотовой связи «МегаФон» запустил облачный сервис для игр совместно с компанией Loudplay. Одновременно с этим для абонентов Tele2 созданы особые условия использования игрового сервиса GFN.ru группы «Сафмар».



Абоненты «МегаФона» могут запускать игры в формате стриминга на компьютерах и ноутбуках любой производительности. Им доступны тарифы, рассчитанные на 3 и 15 часов игры в месяц за 150 и 550 рублей соответственно. Ранее «МегаФон» стал партнёром американского разработчика и издателя игр Blizzard Entertainment, запустив портал «МегаФон Игры».



Облачный сервис позволяет управлять действиями на сервере со своего компьютера, при этом изображение на экране транслируется через интернет. В рамках партнерства разработаны специальные тарифы, включающие 3 часа несгораемого времени в месяц для новичков и 15 часов в месяц — для профессиональных игроков. В тарифы входят предустановленные игры Dota 2, Counter Strike, PUBG, Witcher 3, Fortnite, GTA V, World of Warcraft. Тариф Pro также предусматривает приоритет в очереди, сохранение истории игр в течение недели и бесплатный просмотр фильмов игровой тематики на «МегаФон ТВ». Оплачивать доступ к сервису можно прямо со счета телефона.



В октябре 2019 года «МегаФон» запустил сервис «МегаФон Игры», предоставляющий доступ к игровому контенту с возможностью покупки контента со счёта мобильного телефона. Клиенты «МегаФона» получили возможность оплачивать со счёта мобильного телефона услуги сервиса Battle.net и приобретать игры Blizzard на портале «МегаФон Игры» по особым условиям. Наибольшей популярностью у абонентов пользовались игры World of Warcraft, Diablo 3. Battlechest, Overwatch. Legendary Edition.





«Мы видим быстрый рост рынка игр в России и активный интерес пользователей к направлению „облачного гейминга“. Расширяя каталог продуктов, тестируя новые модели продаж, мы ожидаем привлечь новых клиентов и предоставить интересные возможности для тех, кто уже с нами. В стадии активной проработки ещё ряд продуктов для игровой аудитории», — отметил Андрей Кушнарев, генеральный директор МегаЛабс.

«Наша цель — сделать компьютерные игры доступными каждому, решить проблему дорогой и быстроустаревающей техники, с которой сталкиваются миллионы геймеров в России. Благодаря облачному геймингу у клиентов появляется существенно больше возможностей, чтобы наслаждаться разнообразным набором игр», — отмечает Виталий Стародубов, основатель Loudplay.

Поддерживаемый Tele2 игровой сервис GFN.ru запущен при поддержке компании Nvidia и принадлежит группе компаний «Сафмар», владеющей сетями магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо». Посетители салона Tele2 на Тверской улице в Москве могут сыграть в несколько игр на GFN.ru в пилотной зоне 5G и сравнить этот опыт с игрой в сетях 4G.Схожие игровые проекты есть и других крупных российских операторов. Например, в октябре 2019 года «Вымпелком» (бренд «Билайн») выпустил игровую приставку и мобильное приложение для облачного гейминга. МТС тестирует стриминговый игровой сервис Loudplay, но пока не планирует развивать это направление.





